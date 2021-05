La loi dans toute sa rigueur. Lors de la dernière réunion du gouvernement tenue, mercredi dernier, le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a cru bon de rappeler les sanctions énoncées par 20 articles de la loi électorale. Ces sanctions concernent différents délits liés aux entraves «à l'exercice libre du droit électoral par les citoyens» ainsi que les atteintes «au déroulement normal du scrutin» comme par exemple les «actes de destruction ou d'enlèvement des urnes». Et plus généralement tout ce qui a trait à des «troubles aux opérations de vote». Le ministre a bien fait de rappeler ces dispositions de la loi car les sanctions auxquelles s'exposent les auteurs d'infractions liées au déroulement du scrutin du 12 juin prochain, sont particulièrement lourdes. Jusqu'à 20 ans de prison pour celui qui aura, par exemple, «enlevé ou détruit l'urne». Par ces dispositions l'Etat entend garantir le droit de vote, protéger l'exercice de la démocratie et créer le cadre légal des libertés individuelles et collectives. Et si le législateur a eu la main lourde, cela s'explique par des actes similaires qui ont eu lieu lors de précédentes consultations électorales et qui ont empêché des citoyens de voter. La liberté n'a pas de prix. Encore faut-il préciser que la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Celui qui sera pris, le jour des élections législatives, à tenter d'entraver le scrutin d'une manière ou d'une autre, devra s'attendre à passer une bonne partie de sa vie en prison. Zeghmati a visiblement agi par acquis de conscience. Pour que personne ne puisse dire «je ne savais pas!». Oui, le ministre a eu raison de faire ce rappel car des signes sur le «front social» laissent à penser que plus la date du 12 juin se rapproche et plus les «opposants au changement cherchent à semer la fitna». Ce dont ces opposants ont peur, c'est précisément du vote de la majorité des Algériens. Sans base électorale, ces opposants feront tout pour masquer cette vérité. Et s'ils pouvaient fausser cette consultation, ils ne s'en priveraient pas. Sauf que «les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l'Etat» est-il précisé à l'article 35 de la Constitution. Donc ceux qui se laisseraient berner par les promoteurs du chaos et servir de perturbateurs du scrutin, ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. «Un homme averti en vaut deux!», dit-on. Pour cela, le rappel du ministre était nécessaire!