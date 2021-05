Historique. C'est maintenant officiel. La promesse du président Tebboune quant à la prise en charge financière de l'Etat des dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants prévue à l'article 122 de la loi électorale est maintenant effective. Le décret exécutif N°21-190 qui fixe les modalités de cette prise en charge vient d'être publié au Journal officiel N°33. Deux conditions sont posées. La première est que le candidat doit être indépendant. Ce qui exclut les candidats des listes partisanes. La seconde et dernière est qu'il soit «âgé de moins de 40 ans le jour du scrutin». C'est tout. Les formalités sont réduites au strict minimum. Une demande, une copie de la carte d'identité nationale, les activités et déplacements prévus, les factures pro forma et le relevé d'identité bancaire (RIB). Le contrôle des dépenses est confié à la commission créée au sein de l'autorité indépendante (Anie) par la loi électorale (art.115). Il faut rappeler que cette aide de l'Etat couvre quatre chapitres de dépenses comme énoncés par la loi électorale. Il s'agit des frais d'impression des documents, des frais d'affichage et de publicité, des frais de location de salles et les frais de transport. Le décret exécutif apporte plus de précisions. Comme la taille de la salle à louer qui doit être en adéquation avec le nombre de personnes composant l'assistance. C'est-à-dire ne pas prétendre à la salle de la coupole d'Alger si le candidat réunit des personnes pouvant être contenues dans un cinéma. Autre précision: le candidat doit («lorsque cela est possible») choisir des salles publiques. Ceci pour des raisons évidentes de transparence. Et enfin, le transport qui ne pourra être que terrestre ou ferroviaire. L'aérien est exclu. Ce qui se comprend pour un candidat à la députation qui s'adresse à des électeurs de son territoire aussi vaste soit-il. Il est conseillé aux candidats, bénéficiaires de l'aide, de fournir des factures conformes à la réglementation pour la simple raison que, dans ses «visas», le législateur a fait référence au «décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture...». L'aide financière de l'Etat aux jeunes candidats à la députation si elle est simplifiée dans ses formalités, n'en est pas moins bien balisée. Ceci dit, nos jeunes ont une chance historique que les générations précédentes n'ont jamais eue!