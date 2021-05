Bénéfices. Tous les Algériens ont un intérêt personnel à participer aux prochaines législatives. Lequel? Pour bénéficier de la plénitude de la citoyenneté. On aurait pu ajouter le patriotisme car participer à la construction des institutions profite d'abord et avant tout à l'Algérie et à ses enfants. Mais restons dans la citoyenneté. Ce n'est pas par hasard que le vote est, tout à la fois, un droit et un devoir. Un devoir car et comme chacun peut le constater tous les pays de la planète «fonctionnent» avec un Parlement. C'est une institution qui élabore et valide les lois qui régissent le pays. S'il est vrai que jusque-là, nos députés n'ont jamais «pondu» de lois et que l'APN avait la réputation d'être une chambre «d'enregistrement», les choses ont changé depuis. La nouvelle Constitution est passée par là. D'autres tares que traînait la chambre basse ont également disparu aujourd'hui. L'achat des sièges. La tête de liste. Les mandats sans fin. L'impossibilité de contrôler le gouvernement. Etc. L'amont aussi a bénéficié d'un profond changement. Ce n'est plus l'administration qui organise les élections. L'Anie (Autorité nationale indépendante des élections) a tous les pouvoirs. Du début à la fin des élections. Avec ces législatives, l'Anie est à son troisième scrutin après l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et le référendum de la Constitution du 1er novembre 2020. Son bilan est une réussite incontestable et un gage de crédibilité. Elle a obtenu la confiance des Algériens. Y compris des partis politiques pourtant toujours prêts à «dégainer». Ce qui devrait rassurer les électeurs qui, par le passé, pensaient que les résultats étaient «joués» d'avance. Cette donne a changé et personne ne peut avancer la configuration de la prochaine APN. L'autre catégorie des électeurs est composée d'Algériens qui pensent à tort que leur voix est si «petite» qu'elle ne changera pas le cours des événements. À ceux-là, il faut rappeler que ce sont les gouttes d'eau qui font les océans. Que dans les pays avancés, notamment en Suisse où le recours aux élections est systématique, les citoyens agitent leur droit de vote pour prévenir leurs élus contre tout manquement. Si tous ces changements ont eu lieu dans notre pays, pourquoi le comportement de nos électeurs ne changerait-il pas lui aussi? En considérant l'acte de voter aussi important que la scolarisation de l'enfant. Il s'agit toujours de préparer son futur!