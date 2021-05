Garantie. Les partis politiques et les indépendants qui ont décidé de participer aux législatives du 12 juin prochain, ont tous demandé à rencontrer le président de l'Anie, Mohamed Charfi. Même si les réunions se sont tenues à huis clos, on sait que les candidatures rejetées ont été largement évoquées. À l'inquiétude des uns et des autres sur ces rejets, Charfi a répondu «qu'il était tenu d'appliquer la loi et que le tribunal administratif et le Conseil d'Etat étaient les seuls à se prononcer sur les recours». Pourquoi avance-t-il l'application de la loi? Pour comprendre, il faut recouper avec les propos de Soufiane Djilali au sujet de ces rejets. S'exprimant sur nos colonnes, il a rappelé que «c'est la première fois où il a été mis en place un système où la décision humaine est très limitée. C'est un système informatique. Par ailleurs, il y a eu sur un certain nombre d'étapes, un manque de souplesse, puisque le régime informatique est rigide, ce qui fait que dans certaines situations l'arbitrage était difficile (...) je pense qu'il faut réfléchir à améliorer le système. C'est un acquis où il y a beaucoup moins de trafic possible. Il y a des points faibles, des difficultés qu'il faudra surmonter, en acceptant une évolution du système, pour les prochains rendez-vous électoraux». En somme et comme il est impossible de taxer un système informatique de fraude, sous peine d'être pris pour un demeuré, on dit qu'il est «rigide». Le terme le plus approprié aurait été «rigoureux». Car l'informatique fonctionne sur la base des données introduites. En l'occurrence les conditions d'éligibilité énoncées par la loi électorale. Tous les dossiers ne répondant pas, à la virgule près, aux conditions requises, sont, tout simplement, rejetés par le système informatique. C'est un acquis considérable pour l'Etat de droit en cours de construction. Il n'y a que les politiques pour y voir des «points faibles» et des «difficultés à surmonter». Ceci dit, le dernier mot revient aux tribunaux qui ont été saisis. Quoi qu'il en soit, nous avons ici la preuve que la nouvelle Algérie se met en place. Sans dérogations. Sans traitements de faveur. Sans les scories des élections précédentes. C'est-à-dire surtout sans argent sale et sans possibilité de fraudes. Ce qui devrait inciter les Algériens à se rendre en masse, le 12 juin prochain, aux bureaux de vote pour élire leurs représentants. Sachant que la triche n'est plus possible!