Nouveautés. Il n'y a pas que les visages qui changent dans la future APN. Les attributions et les conditions d'exercice des députés aussi. Ce n'est un secret pour personne que les députés n'ont pas fonctionné, jusque-là, sans reproches. Pas tous. Mais ceux qui l'ont été n'apparaissaient pas vu leur petit nombre. Résultat des courses: le parlementaire n'avait plus de crédit aux yeux des Algériens. Pour remonter la pente et regagner la confiance du peuple, il va falloir aux nouveaux élus beaucoup de travail et d'exemplarité. La Constitution de 2020 les aide dans ce sens avec les nouveautés apportées. En énonçant, par exemple, que «le député se consacre pleinement à l'exercice de son mandat» (art.118). Fini donc les «escapades» et l'absentéisme. La Constitution ne s'est pas contentée de cette seule définition. Elle a prévu des sanctions dans ce même article. Ce qui veut dire que l'hémicycle clairsemé que les Algériens voyaient avec tristesse ne restera pas impuni. Les députés devront assister à toutes les séances durant l'unique session qui dure 10 mois. Du mois de septembre au mois de juin de l'année d'après. Ce qui ne sera pas particulièrement difficile puisque nos députés doivent se consacrer uniquement à leur mandat. À toutes fins utiles, la Constitution précise dans son article 125 que «le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions». Ceci pour l'assiduité. D'autant que les préparatifs pour le lancement de la chaîne de télévision publique dédiée à la vie parlementaire, sont en cours. Tout sera visible. Les Algériens pourront tout suivre depuis chez eux. Ensuite, il y a cette sacrée immunité parlementaire, longtemps assimilée à l'impunité. Là aussi, la Constitution est très claire. «Le membre du Parlement jouit de l'immunité pour les actes rattachés à l'exercice de sa fonction...» (Art. 129). Mais pas que, puisque l'article 131 prévoit qu'«en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député...». Ce qui permet de garder les pieds sur terre. Ceci dit, le député ne chômera pas puisqu'il a dorénavant la mission de contrôler l'action du gouvernement en plus d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens qui l'ont élu. Dans l'Algérie nouvelle, l'exercice du mandat de député diffère des précédentes législatures. Reste plus aux Algériens que de voter en masse le 12 juin prochain!