L'industrie automobile est-elle sur le point d'être relancée en Algérie? Alors que cette activité semblait morte et enterrée, le ministre de l'Industrie vient de la remettre au goût du jour.

Ahmed Zeghdar présidait, hier, au siège de son ministère à Alger, une réunion importante pour l'avenir du «made in bladi». Il était question, entre autres, du lancement du régime d'importation des chaînes de production rénovées. Néanmoins, le ministre ne pouvait échapper à l'épineuse question des cahiers des charges de fabrication et d'importation automobiles.

Ces derniers devaient être rendus publics il y a plus de deux mois, selon les engagements du ministre en janvier 2020. À la fin du mois de mai, toujours rien! Alors pour «botter»» en touche, le premier responsable de l'industrie algérienne n'a pas trouvé mieux que d'annoncer que les mastodontes mondiaux de l'automobile vont fabriquer des voitures en Algérie. «Il y avait des contacts avec de grands constructeurs mondiaux d'automobiles. Ils ont fait part de leur intérêt pour le marché algérien, mais le système juridique régissant l'investissement ne favorise pas de tels projets», a-t-il expliqué insistant sur le fait que rien ne peut être fait sans une batterie de lois adaptées. «Aujourd'hui que la nouvelle loi sur l'investissement a été adoptée, il y aura donc de grandes entreprises qui vont se lancer dans la construction de voitures, tracteurs et bus», a-t-il promis soulignant qu'il s'agira d'une véritable industrie automobile. «Cela avec des taux d'intégration très importants», a-t-il soutenu sans donner plus de détails sur le sujet ni d'évoquer l'évolution du dossier des véhicules neufs. Le ministre a même coupé court à son point de presse juste après cette «fâcheuse» question. Quel crédit peut-on donc donner à son annonce? Peut-on vraiment espérer voir très prochainement des voitures agériennes? Ce n'est pas la première fois que le ministre évoque la volonté des pouvoirs publics de relancer cette industrie.

«Le retour aux importations de véhicules doit «aller de pair avec la relance d'une véritable industrie mécanique orientée vers le marché national avant d'explorer d'autres voies d'exportation», ne cesse t-il de répéter. Or, son prédécesseur, Ferhat Aït Ali, avait fait les mêmes promesses. Mieux encore, il avait entamé, en 2020, une série de rencontres avec des représentants des grands groupes automobile du monde, à l'instar de Volkswagen. Il était question de trouver des solutions communes pour la relance de cette activité. Deux ans après, on en est toujours à la case départ. Pis encore, même l'usine de montage Renault Algérie est sur le point de fermer définitivement après des mois d'arrêt technique. La semaine dernière, le site français spécialisé dans l'automobile, «L'argus Pro», avait évoqué cette possibilité. Rien n'est confirmé pour le moment, mais une chose est sûre, le marché automobile en Algérie est aujourd'hui un véritable «souk». L'arrêt des importations, qui dure depuis 2019, a fait flamber les prix de l'occasion.

Des voitures de 10 ans qui ont roulé plus de 200 000 km sont vendues le double de leur prix d'origine.

Entre-temps, certains «petits malins» se sont lancés dans l'importation de voitures neuves avec leurs propres devises. Ils ont ouvert des showrooms un peu à travers le pays.

La majorité des véhicules qui est proposée est constituée de voitures de luxe destinées à une clientèle VIP. Même celles considérées comme des entrées de gamme, à l'instar des Suzuki Swift, sont loin du budget d'un Algérien moyen. Ce qui a fait que posséder une voiture est devenu un rêve pour de nombreux citoyens.

La dernière sortie de Zeghdar est-elle juste un feu de paille ou annonce-t-elle la fin d'un feuilleton qui a trop duré? Wait and see...