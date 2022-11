Le degré d'industrialisation du pays constituera le baromètre de développement. Une mission délicate qui doit s'accompagner de réalisations palpables. Un gage d'émergence d'une économie productive. Un objectif à atteindre absolument d'autant plus que l'Algérie frappe aux portes des Brics. Un bloc de cinq pays qui compte en son sein des puissances économiques mondiales et régionales (Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud). C'est donc dans ce sillage que le successeur de Mohamed Bacha aura pour challenge de piloter un secteur qui représente un des bras armés du nouveau modèle de croissance économique. Si les premiers fruits en matière d'exportation de ciment de rond à béton ou de l'acier donnent leurs fruits, il reste à mettre une véritable industrie dans le domaine du textile, une filière pourtant prometteuse qui ne manque pas d'atouts et de l'automobile une question qui focalise l'opinion publique et fait couler tant d'encre. Il faut souligner que le dossier de l'automobile tant sur le volet de la fabrication que sur celui de l'importation ainsi que la stratégie adoptée lors du choix des sites d'installation des usines dont la construction est envisagée par les investisseurs privés et étrangers, a été, ce 8 novembre, au coeur de l'audition du ministre de l'Industrie par la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. Autant de maillons essentiels du secteur industriel qu'il va falloir sortir de la gadoue dans laquelle ils n'ont que trop pataugé. Tout comme il va falloir relancer les filières de l'électronique et de l'électroménager, qui ont connu un boom exceptionnel, avant de pâtir des affaires de corruption qui ont conduit certains chefs d'entreprise sous les verrous avec pour conséquence le gel des importations de pièces de rechange. Il est donc impératif de refaire fructifier un tel filon. Une situation avec laquelle doit composer le nouveau ministre de l'Industrie.

Le passage en revue schématique de cette situation ne doit cependant pas empêcher de voir l'avenir avec optimisme. Quel est, à cet effet, la stratégie du patron de l'industrie? Le secteur poursuivait les efforts visant le développement des projets industriels structurants en accordant la priorité à l'intégration, à la sous-traitance et à l'émergence de nouvelles filières, a assuré, mardi dernier, Ahmed Zeghdar. Il s'agit de l'un des principaux objectifs stratégiques tracés pour le renforcement de la base industrielle nationale, a indiqué le ministre de l'Industrie qui a été auditionné par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée à l'examen du projet de la loi de finances 2023. Le ministre de l'Industrie privilégie également la promotion et la protection du produit national contre l'importation anarchique du marché parallèle. Cette stratégie vise également la promotion et la protection du produit national contre l'importation anarchique du marché parallèle à travers l'amélioration de la compétitivité des entreprises et la qualité des produits, ainsi que la revitalisation et le renforcement du processus des partenariats «public-privé» et «national-étranger» pour la diversification de la base industrielle nationale, a souligné Ahmed Zeghdar qui a indiqué que cela concerne aussi la mise en oeuvre et la poursuite des plans de développement des entreprises publiques économiques et la réunion des conditions idoines à son succès. Les élus du Palais Zighoud Youcef ont également fait part, au ministre de l'Industrie, de leurs préoccupations concernant l'assainissement du foncier industriel, l'aménagement des zones industrielles et leur raccordement aux techniques et technologies modernes pour accompagner les investisseurs. Un dossier qui devra être assaini, pour que le nouveau Code des investissements puisse faire valoir son attractivité incontestable et séduire les investissements étrangers. Le climat des affaires, qui a tant rebuté les investisseurs étrangers, enfin assaini doit susciter, en principe, plus d'intérêt pour un marché qui ne manque pas d'arguments..