Du feu sans fumée. On y sera avec Philip Morris International Inc. (PMI). Ce groupe international également installé en Algérie, est à la tête d'une transformation de l'industrie du tabac visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée dans l'intérêt des adultes qui souhaitent continuer à fumer autrement, la société, l'entreprise et ses actionnaires. C'est l'un des objectifs que se propose de réaliser Jacek Olczak, le nouveau président-directeur général de ce groupe. M. Olczak, - plus récemment Directeur mondial des opérations de la société,- a également été élu au conseil d'administration. «C'est avec humilité et enthousiasme que je dirigerai PMI alors que nous accélérons notre transformation vers une entreprise sans fumée», a déclaré le nouveau P-DG. En Algérie, la filiale Philip Morris occupe une place importante, notamment en terme de création d'emplois. Ce n'est pas sans raison d'ailleurs que cette filiale algérienne a été certifiée comme étant l'un des meilleurs employeurs de l'Algérie pour la 5ème année consécutive. Il s'agissait en réalité d'une reconnaissance de l'excellence des pratiques de gestion du capital humain. Cette certification est le résultat d'une évaluation indépendante du «Top Employer Institute», qui a également reconnu Philip Morris International (PMI), comme l'un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la cinquième année consécutive.

À l'échelle mondiale, PMI est leader en matière d'innovation scientifique, et «notre ambition est de réaliser la moitié de nos revenus sur les produits sans fumée d'ici 2025», a encore souligné le nouveau P-DG. M. Olczak, 56 ans, a commencé sa carrière chez PMI en 1993. Il avait débuté dans des fonctions de finances et de gestion à travers l'Europe, notamment en tant que Directeur Général en Pologne, en Allemagne et en tant que président de la région «Union européenne», avant d'être nommé Directeur mondial en charge des finances en 2012. Il a occupé ce poste jusqu'en 2018 où il a été nommé Directeur mondial des opérations de PMI. Il est titulaire d'un master en économie de l'université de Lodz, en Pologne. «Jacek a été le moteur de la transformation sans fumée de PMI au niveau international, et ses compétences et son expertise laissent présager un nouveau chapitre passionnant pour PMI «, a affirmé pour sa part Tawfiq Agoumi, directeur Communication Maghreb.