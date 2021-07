Retenue comme projet d'envergure pour la wilaya, en 2008, la grande mosquée d'Annaba, après avoir été annoncée en grande pompe par les pouvoirs de la wilaya et surtout le ministre des Affaires religieuses de l'époque, le projet n'a fait que vaciller entre le mythe et l'utopie, sans jamais s'imprégner d'un brin de réalité. Retenu pour être réalisé sur les hauteurs de la daïra d'El Bouni, le dossier de la grande mosquée devait, après la finalisation de l'étude, pour un montant de 8 milliards de centimes et le dépôt du dossier à la wilaya, être lancé dans les jours qui suivaient, pour être au service de plus de 12 000 fidèles en 2017. Or, depuis, les dates se sont succédé et la fameuse grande mosquée n'a, au bout du compte, été qu'un conte de fées, auquel les Annabis ont tellement cru, au point que, même si aujourd'hui, le wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, qui a décidé de le ressusciter, ne parviendra sans doute pas à les convaincre d'une louable volonté, animée de bonnes intentions, quant à la réalisation de cette utopique grande mosquée d'Annaba. Pour le moment, ce qui est certain, c'est que le premier responsable de la wilaya vient de déterrer le dossier de la superstructure, à la faveur de la relance de son projet.

Pour ce faire, le wali d'Annaba multiplie les réunions avec les concernés, les ser-vices techniques, le bureau d'études en charge du suivi, l'association religieuse de la grande mosquée, entre autres, à l'effet de débattre de la possibilité de la relance de ce projet gelé depuis 14 ans.

Les pouvoirs de la wilaya ont décidé de saisir le ministère des Finances pour une éventuelle possibilité de lancement des travaux du projet, en exploitant l'apport financier dans le compte de l'association de la mosquée, dans l'attente de la levée du gel sur l'enveloppe financière allouée au projet. Dans l'attente de la réponse des instances du ministère des Finances, le wali d'Annaba, veut jouer sur le temps perdu, en demandant au bureau d'études en charge de la méga-mosquée, de faire une étude approfondie, sur le volume et les segments pouvant être réalisés, en fonction des fonds déjà existants dans le compte de l'association.

Il faut rappeler que, si la conception architecturale de la grande mosquée d'Annaba, au cas où elle venait à être réalisée, correspond à l'image de la maquette exposée au centre du siège de la wilaya, les Annabis croiront désormais aux contes de fées puisque l'utopie se transforme en réalité.