Les investissements consentis par la Compagnie pétrolière nationale Sonatrach, ces dernières années dans le secteur des hydrocarbures, commencent à donner leurs fruits. Des actions qui entrent dans le cadre d'une stratégie globale visant à garantir une sécurité énergétique au pays, dans le sillage des bouleversements planétaires actuels et passés. La visite du Premier ministre dans la ville de la pétrochimie, Hassi Messaoud, en marge de la commémoration des dates historiques de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, a permis de constater de visu, l'étendue de cette stratégie sur le terrain. Tout d'abord, l'un des aspects majeurs du plan d'investissement de la Sonatrach, est sans nul doute, cet esprit d'adhésion totale des différents personnels que nous avons rencontrés, à ce processus de mue enclenché par la Compagnie nationale pétrolière. Un aspect très déterminant dans la poursuite des plans d'investissement. Parallèlement, la Sonatrach doit impérativement mettre sur pied une stratégie de communication exhaustive, tant en interne qu'en externe, afin de capitaliser et, surtout pérenniser ses acquis, sur le long terme.

Le plan de communication institutionnel doit être mis à jour, à travers des efforts en matière de vulgarisation et de valorisation de ses opérations d'investissement. Cela est d'autant plus important que l'Algérie, à l'instar des pays émergents,doit faire face à des guerres féroces de quatrième génération, dont le thème générique est le système de la rente pétrolière de l'économie algérienne. Un thème de propagande qui fait le bonheur et les affaires de ces relais intérieurs et extérieurs hostiles à la stabilité et à l'embellie économique algérienne. Dans ce contexte, il serait judicieux de mettre en valeur l'ensemble des actions entamées dans le cadre de ce plan d'investissement de la Sonatrach, et celles qui restent à venir, et qui sont inscrites dans le sillage de cette nouvelle stratégie visant à asseoir la Sécurité énergétique nationale. À ce propos, le projet de de cette nouvelle raffinerie à quelques encablures de Hassi Messaoud, dans le fameux Haoud El Hamra, mérite d'être souligné et mis en relief, pour sa teneur. En effet, avec un volume annuel de production totalisant les 5 millions de mètres cubes, cinq fois les volumes actuels de production des différentes raffineries en exercice, cette raffinerie pourrait propulser l'industrie pétrochimique nationale au devant de la scène africaine et même arabe.

Le projet de cette nouvelle usine qui doit être livrée en 2024, est évalué à 3,7 milliards de dollars, dont près de 2 milliards de dollars devant être pris en charge par l'opérateur Tecnicas Reunidas, une société espagnole faisant partie du consortium choisi, aux côtés de Samsung Engineering.

La raffinerie devra être dotée d'unités de traitement environnemental, dotées des dernières technologies axées sur la reconversion en profondeur. Cela sans compter, des services auxiliaires, afin d'assurer la production de carburants propres et la récupération de composants tels que les amines et le souffre, en plus du traitement des effluents.