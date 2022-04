Abordant l'épineux problème des pénuries et de la hausse des produits alimentaires, lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, le président Tebboune a indiqué que «la solution radicale face à l'envolée des cours des produits alimentaires et à leur pénurie sur les marchés internationaux est de renforcer la production nationale».Une solution radicale et sans appel, qui viendra traiter ce problème à la racine, et ce à travers la mise en place des moyens et des mécanismes nécessaire pour passer à une vitesse supérieure en matière de production,,notamment céréalière. Il faut dire qu'en dépit d'un état d'avancement, qui met l'Algérie parmi les pays les plus sécurisés en Afrique, avec un stock de réserve pour une période de huit mois, le président a tenu à faire montre de la volonté de l'Etat à approfondir les voies qui augmenteraient et renforceraentt davantage la sécurité alimentaire, et ce en prévisions des différentes conjonctures qui pourraient mettre le pays en situation difficile. À ce titre, le président préconise d'«augmenter le rendement des terres agricoles dédiées à la céréaliculture pour passer d'une moyenne de 20quintaux/hectare actuellement à 40quintaux/hectare, relevant que la moyenne dans certains grands pays producteurs de céréales, pour ne citer que les Etats-Unis, s'élevait à 120 quintaux/hectare».

Une façon de prendre les devants face aux perturbations des marchés internationaux qui risquent de se compliquer. Il faut dire que les effets de la crise sanitaire, suivis par ceux de la guerre en Ukraine, ont plongé un bon nombre de pays dans des situations complexes, notamment en matière d'approvisionnement en denrées salimentaires «Nous avons insisté sur la production locale de l'huile et du sucre et l'augmentation du rendement des céréales à 40 quintaux/hectare, et ce, avant même le début de la crise ukrainienne. Nous appelons et nous veillons à l'application de ces instructions pour protéger le pays des répercussions des crises étrangères»Par ailleurs, le président Tebboune est revenu sur l'importance de prendre en compte, l'évolution démographique estimée à 850.000 personnes par an, pour laquelle, « il est nécessaire, d'augmenter la production nationale en vue de répondre à la demande intérieure croissante et de réduire progressivement la part des importations jusqu'à leur arrêt définitif».Il va sans dire que des mesures ont été prises dans ce sens, pour encourager la production agricole, en tête desquelles l'augmentation du prix d'achat des céréales et des légumineuses auprès des agriculteurs, en plus des incitations décidées par l'Etat au profit des producteurs, y compris le financement des projets à hauteur de 90%. Des facilitations qui auront des impacts certains sur le niveau de production, et renseignent sur la nécessité de remédier à cette situation tant que cela est encore possible. Dans ce sillage, le président a tenu à expliquer que «Cette démarche découle de l'importance accordée par l'Etat à l'augmentation des niveaux de production locale qui constitue la base de la sécurité alimentaire du pays. Il en est ainsi de la filière des céréales qui ne couvre qu'environ la moitié des besoins du pays, estimés à environ 9 millions de tonnes.

À ce titre, le président Tebboune a estimé que «l'Algérie détient les capacités pour opérer cette augmentation, qui nécessite l'utilisation des techniques agricoles adéquates en matière d'irrigation ainsi que l'intensification de la production des semences».