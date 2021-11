Plus de 100 ans se sont écoulés depuis que Frederick G. Banting et Charles H. Best ont fait l'une des découvertes les plus marquantes de l'histoire de la santé qui allait sauver des millions de vies, dont celle du jeune Leonard Thomson, âgé de 14 ans, devenu le premier à recevoir une dose d'insuline en 1922. Afin de marquer la Journée mondiale de lutte contre le diabète, le ministère de la Santé, en partenariat avec les laboratoires Sanofi Algérie a organisé deux campagnes de sensibilisation et de dépistage, ouvertes au grand public, du 13 au 17 novembre 2021 au niveau de la place Kennedy à El Biar en partenariat avec le service de médecine interne de Birtraria et du 14 et 15 novembre 2021 au niveau de l'esplanade Riadh El Feth, à Alger. À cet effet, une cérémonie officielle célébrant les 100 ans de l'utilisation de l'insuline ainsi que la Journée mondiale du diabète a été organisée le 14 novembre 2021 en présence du professeur Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé et du représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au niveau de l'esplanade de Riadh El Feth.À cette occasion Sanofi a rendu hommage au travail de Banting et Best, qui ont été les premiers à utiliser l'insuline pour traiter le diabète, et aux générations de médecins et de scientifiques qui les ont suivis.Ils ont ainsi transformé le diabète, d'une maladie qui mettait fin à la vie à une maladie qui peut être gérée efficacement. Aujourd'hui, cette pathologie affecte près de 537 millions de personnes dans le monde, dont une prévalence en Algérie de près de 14,4%. Grâce à un diagnostic précoce et à l'accès à une large gamme de traitements, le diabète ne définit plus la vie des patients.Le ministère de la Santé et Sanofi ont renouvelé leur partenariat à travers la signature, en novembre 2021, de la convention «Chemin de la prévention». Ce partenariat porte sur les activités de dépistage et de prévention, à travers deux cliniques mobiles réservées à la prévention du diabète et de l'hypertension artérielle, qui sillonnent le territoire national depuis 2015. Grâce à ce partenariat réussi dans le domaine de la santé, 96 campagnes de sensibilisation et de dépistage ont été animées sur le diabète, l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie et leurs complications dans 32 wilayas. Près de 36 000 visiteurs ont été accueillis à travers le territoire national. Ces visiteurs ont pu bénéficier d'un bilan complet à travers des consultations, des séances d'éducation thérapeutique, de sensibilisation et de prévention du diabète et de l'hypertension artérielle.