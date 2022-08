Le directeur de l'entreprise portuaire d'Arzew (EPA), Kaidari Bensalem, a indiqué que «le port d'Arzew a enregistré une première opération d'exportation de pipes de grandes dimensions de plus de 38 mètres». Il a ajouté que «la fabrication de ce produit revient au complexe sidérurgique Tosyali implanté dans la commune de Bethioua, localité située à l'extrême est du chef-lieu de la wilaya d'Oran. L'exportation des pipes de cette dimension constitue une première opération effectuée sur le plan national», a-t-il expliqué, précisant que «l'acheminement et le chargement de ce genre de marchandise étant très compliqués».

Selon la même source, il s'agit de l'exportation vers l'Angola d'une cargaison de 232 pipes de longueur variant entre 38 et 52 mètres, d'un poids de 4.115 tonnes. La même source fait également état d'«un autre chargement de 69 pipes de dimensions de 28 mètres». Les deux entreprises portuaires d'Oran, l'EPO et l'EPA, connaissent une dynamique sensible en matière d'exportations hors hydrocarbures. Les derniers bilans de l'entreprise portuaire d'Oran font état de «l'augmentation de 163% du volume des exportations au cours des six premiers mois de cette année comparativement à la même période de l'année écoulée, en 2021».

L'Entreprise portuaire d'Oran a précisé que «ces exportations sont constituées de 1.545.912 tonnes de clinker, 261.641 tonnes de différents types de fer et 181.745 tonnes de ciment en plus de l'exportation de 2.500 tonnes d'huiles usées», expliquant que «l'exportation du clinker a connu une augmentation de 192%, suivi du ciment, avec une hausse de plus de 129% comparativement aux bilans du premier semestre de l'année passée. «Durant les six premiers mois de l'exercice en cours, le port d'Oran a traité une quantité de 5.591.103 tonnes de marchandises diverses contre 5.630.800 tonnes au cours de la même période en 2021, une légère baisse d'environ 1% est relevée», a-t-on précisé. Le fret et les mouvements des marchandises solides ont également augmenté de plus de 33% par rapport à la même période en 2021, atteignant 4.210.544 tonnes. Les importations de céréales ont atteint 1.291.044 tonnes, soit une baisse de plus de 27%, comparée à la même période de l'année passée oû l'importation était de 481.830 tonnes. Les mêmes bilans font état de l'augmentation de 44.53% des importations d'aliments de bétail. Elles sont passées de 638,721 tonnes durant le premier semestre de 2021 à 923,140 tonnes au cours de la même période de 2022. Le volume de marchandises liquides a été de 123,959 tonnes, avec une augmentation de 10,52%, Il s'agit principalement des huiles végétales et d'autres huiles usées. L'activité liée aux diverses marchandises a baissé de plus de 46%. Elle a été ramenée de 2.356.026 tonnes enregistré en 2021, à 1.256.600 tonnes dans la même période de cette année. L'activité des conteneurs a connu une baisse de 8,33%. Le port d'Oran a, durant le premier semestre de l'année en cours, traité 100.526 conteneurs contre 109.637 conteneurs dans la même période en 2021, une baisse de 8,33 pour cent. En ce qui concerne le trafic passagers, le port d'Oran a enregistré 85.767 passagers au cours des six premières années de l'année, avec 22.596 véhicules sur la même période.