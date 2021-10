Les prix du pétrole sont en train de connaître une hausse perceptible par rapport à quelques années de dégringolade drastique.

L'Algérie est un pays producteur de cette matière fossile, l'enjeu du développement économique s'impose comme défi incontournable, l'opportunité est venue pour faire de cette nouvelle situation inhérente à la hausse des prix du pétrole, un sursaut salvateur pour l'économie du pays et de son développement intrinsèque.

Les responsables et les décideurs de la chose politique et économique sont sommés de profiter de cette occasion en or pour rompre avec les anciennes pratiques de l'ancien régime qui a transformé la rente pétrolière en une forme de consécration du clientélisme,de la cooptation, l'allégeance et l'achat de la paix civile sans que cela ne soit traduit par des actes et des gestes concrets quant à la mise en place d'une véritable stratégie de développement national basée sur une économie réelle dont la production des richesses et des emplois sont l'objectif central pour échapper aux crises cycliques et périodiques qui frappent les économies rentières dont la vulnérabilité n'est pas à démontrer. Cette nouvelle donne, qui est caractérisée par le retour des prix du pétrole à leur niveau confortable, doit constituer pour le gouvernement et les spécialistes et experts en économie une aubaine pour concevoir une approche qui permettra au pays de se libérer de la gestion rentière des affaires économiques tous azimuts.

Notre regard et conception doivent changer par rapport à cette denrée qui devient de plus en plus rare, à savoir le pétrole. Il est temps que les autorités publiques et les concernés par les affaires économiques d'asseoir un nouvel «aggiornamento» économique en mesure d'apporter des solutions concrètes visant le développement de l'industrie nationale pour en finir avec cette dépendance chroni que à un mode de gestion fondé sur la rente et rien que la rente au détriment du développement et de la croissance qui sont la source d'une véritable relance et essor économique et social.

La gestion qui faisait de la rente une sorte de distribution politique d'une richesse sans son renouvellement et sans accumulation, a mis le pays plusieurs fois dans une situation d'impasse et parfois de banqueroute, voire dans une posture politique humiliante aux yeux des institutions monétaires et financières. L'occasion est venue pour que l'Algérie fasse sa vraie mue en sortant de la gestion archaïque de l'économie comme moyen de maintien du statu quo et de pérennisation des rapports fondés sur l'allégeance clanique. La manne pétrolière doit servir comme stimulus pour les forces de changement et non pas comme pesanteur consacrant l'inertie et le figisme.

L'État algérien est dans une phase cruciale au plan économique et social, cela se répercute sur la situation politique et sécuritaire, Ce qui exige de faire la rupture avec les modèles économiques qui ont mené le pays à l'impasse. La rente pétrolière doit être orientée à bon escient, la gabegie et la gestion myope doivent être combattues avec force pour mettre en oeuvre une nouvelle approche de gestion qui profiterait à une économie dépouillée de la rente et libérée de la mainmise des prédateurs et les oligarques dont le but réside dans le siphonnage du Trésor public et la propagation du fléau de la corruption à grande échelle.

L'Algérie n'a plus le droit à l'erreur, les expériences dramatiques sont là, elles témoignent des ravages et des massacres économiques qu'a endurés le pays à cause d'une politique économique le moins que l'on puisse dire, aventureuse et suicidaire pour l'État et la société.

La jeunesse est avide de vivre son temps et ses rêves, cela ne peut se réaliser que dans son pays. Mais pour atteindre cet objectif, il faut redonner au travail et au développement national leur sens concret et non pas une sorte de démagogie et une phraséologie pompeuse.

Le seul changement intrinsèque, c'est celui de huiler l'appareil économique et se réconcilier avec l'économie productrice de richesses et de la plus-value. C'est la seule recette réaliste en mesure de permettre au pays de sortir de l'ornière et se libérer de la dépendance chronique à l'importation des produits de tout genre. La rupture avec la gestion rentière est devenue une nécessité politique et stratégique de premier ordre.