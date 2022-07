Après le nouveau contrat, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), entre le Groupe Sonatrach, l'américain Occidental Petroleum, l'italien ENI et le français Total Énergies, place à d'autres projets structurants. En effet, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a présidé, hier, une réunion de coordination avec les départements concernés par le projet d'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet (Tindouf) et le projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate Bled El Hadbala (Tébessa), indique le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Ont pris part à cette réunion, le ministre des Transports, Abdallah Moundji, et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Nasri, ainsi que de hauts cadres des trois départements ministériels. Après un exposé détaillé sur les deux projets, le ministre de l'Énergie et des Mines a déclaré que la rencontre s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route que devront exécuter les secteurs de l'énergie et des mines, des transports et des travaux publics. À cet égard, le ministre a souligné que les outils d'accompagnement, notamment les routes, chemins de fer, devant servir pour le transport des gros chargements et de la matière première, sont en cours de réalisation. Dans ce cadre, le ministre a mis en avant le rôle fondamental et pivot des secteurs des transports et des travaux publics et la nécessité d'unir les efforts des secteurs concernés pour faire aboutir ces deux projets structurants, compte tenu de leurs retombées positives sur le pays et les citoyens en particulier en ce qui concerne la fourniture des besoins nationaux en matières premières nécessaires dans les différentes activités industrielles, notamment les industries de transformation, la réduction de la facture d'importation de ces matières, la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures, la création de postes d'emplois particulièrement dans les zones d'ombre et enclavées et la promotion de l'investissement. De leur côté, les ministres de l'Intérieur et des Transports ont assuré «la disposition de leurs départements ministériels à accompagner le secteur de l'énergie et des mines afin de réaliser ces projets sur le terrain. Récemment des commissions interministérielles ont été mises en place sous les auspices du ministre de l'Énergie et des Mines, dont la première a été consacrée à un projet d'exploitation de fer à Ghar Djebilet (Tindouf), et la deuxième au projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate à l'est du pays.