La Fédération des énergies renouvelables et de la transition énergétique a vu le jour, hier, à Alger. Elle est affilée à la Cipa. S'exprimant lors d'un point de presse, Abdelwahab Ziani, président de l'organisation patronale, a indiqué que la création de cette nouvelle fédération par la Cipa, visait à «adhérer aux efforts de l'Etat dans cette démarche nationale, en vue d'une transition souple vers les énergies renouvelables».

Le responsable n'a pas raté l'occasion de saluer la teneur du Plan d'action du gouvernement, en ce qui concerne le programme de production de 4 000 mégawatts à l'horizon 2024 et de 15 000 mégawatts à l'horizon 2035,conformément aux orientations du président de la République qui a fait des énergies renouvelables une priorité. Il a, par la suite, estimé que «le pays a besoin de toutes les forces vives et d'initiatives, à l'effet de relancer ce programme». Pour ce qui est de la nouvelle fédération, celle-ci aura pour principale mission de participer aux débats nationaux sur la transition énergétique», a indiqué, hier, son président, Belkacem Haouche, directeur général de la société Terra Sola-Algérie (TSA). L'intervenant a durant son allocution, signalé que «les débats sur les énergies renouvelables et la transition énergétique tels qu'ils se déroulent actuellement au niveau des experts et des officiels, manque de rigueur et de consistance». Des critiques sévères, qu'il justifie par le fait que «les débats se réduisent souvent à de simples déclarations d'intention ou à de simples constats». «Cela sans pour autant», poursuit-il, «évoluer vers des réflexions profondes et engagées à divers niveaux, parmi les acteurs des énergies renouvelables».

Cette nouvelle fédération prévoit d'autres missions. Belkacem Haouche, a précisé que «la fédération s'emploiera à contribuer à élargir le champ de visibilité aux pouvoirs publics en évoluant vers un débat national porteur de consensus sur la stratégie nationale des énergies renouvelables et la transition et l'efficacité énergétiques».

L'intervenant, qui est membre du conseil d'administration du groupe suisse-allemand Terra Sola, a fait savoir que la fédération mettra en place un système d'information qui permettra à tous les acteurs des énergies renouvelables d'accéder à toutes sortes d'informations relatives au domaine des énergies renouvelables; les projets et réalisations des opérateurs».