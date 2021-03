Depuis plusieurs jours, les prix des fruits et légumes et autres produits prisés par les ménages, ont pris un incroyable envol. Il en est de même pour les commerces d'alimentation générale où les prix sont devenus de plus en plus inabordables pour le commun des humains. Du pareil au même pour les produits de l'électroménager entre autres articles. La fourchette de l'augmentation des prix a frôlé l'incroyable. L'inconscience des consommateurs profite aux commerçants qui ont renoué avec le mercantilisme. Les dessous de ce dopage des prix des différents produits à Annaba, est dû à une fake news, informant sur le retour au confinement, notamment après le relâchement dans le comportement des citoyens, quant au respect des mesures de protection et prévention contre la propagation de la Covid-19. En effet, depuis la levée du confinement partiel à domicile dans la wilaya d'Annaba, l'engouement du retour à une vie sociale normale, semble avoir fait oublier aux citoyens, les dangers de la négligence des gestes barrières, dont le port de la bavette et la distanciation sociale. Une inconscience renforcée et encouragée par la fausse information, appelée communément «Radio trottoir». Celle-ci, qui malheureusement, affecte en profondeur l'esprit citoyen. Un constat désolant qui, a priori, répond à un lobby mafieux, pour provoquer la ruée du consommateur sur les produits de consommation. Une stratégie dont, l'objectif est de faire augmenter les prix de tous produits confondus, dans cette wilaya où les zones d'ombre tirent les ficelles d'une fake news sur un retour au confinement en ce mois de mars courant. Cela semble leur réussir, puisque l'information a fait le tour de la wilaya comme une traînée de poudre, affolant du coup les habitants et profitant en même temps aux commerçants qui ont aussitôt augmenté les prix de leurs produits. Au constat, en dépit de cette flambée des prix, les ménages se sont empressés de faire des achats de réserve, notamment pour le mois de Ramadhan. Jusqu'à la mise sous presse, c'est le grand assaut sur les commerces où, l'huile, le sucre, café, flan, Thon, farine, semoule et autres produits nécessaires aux ménages, sont à moitié épuisés des étals. Même rush enregistrée dans les magasins de vêtements pour enfants. Les parents accompagnés d'enfants font depuis plusieurs jours, le lèche-vitrine à la recherche de la tenue de l'Aïd pour leurs bambins. Deux occasions, à savoir le Ramadhan et l'Aïd El Fitr qui n'auront lieu que dans cinq semaines pour le premier et deux mois pour le second. Bien que les prix aient pris des hauteurs très éloignées et inaccessibles, notamment avec la dégradation du pouvoir d'achat, cela n'a pas eu d'effet sur les emplettes des consommateurs à Annaba. En somme, cette fake news dénote, sans l'ombre d'un doute, un acte commandité, profitant aux professionnels du mercantilisme qui manipulent comme des marionnettes, le consommateur, soucieux de s'approvisionner pour sa survie, méme à des prix fortement dopés.