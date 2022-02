Libérée par la levée des obstacles et encouragée par des mesures incitatives à l'investissement, le développement de l'activité portuaire semble sur la voie d'une nouvelle dynamique, sensiblement impactée par le volume grandissant des opérations d'exportation. Des résultats qui attestent un changement notable dans la gestion du flux des mouvements et le traitement des marchandises, comme cela a été le cas pour le port de Djendjen, qui a réalisé, selon son P-DG, durant la période du 1er janvier à fin décembre 2021 «un bilan global de marchandises échangées (export- import) évalué à 7,3 millions de tonnes. Le volume des exportations a atteint, l'année dernière 3,6 millions de tonnes de marchandises hors hydrocarbures dont le fer, le ciment et divers matériaux de construction»; c'est du moins ce qu'a affirmé le président- directeur général (P-DG) de cette entreprise portuaire, Abdeslam Bouab, précisant que «le port de Djendjen est passé d'un volume de marchandises traité de 3 millions de tonnes, en 2017, à plus du double l'année écoulée avec une augmentation de presque 150%».Une évolution qui confirme la volonté de l'état de renforcer les moyens d'exploitations et de développement de l'activité des ports, comme étant un maillon incontournable du processus de la relance économique et de l'indépendance des revenus des hydrocarbures. Il faut dire que les deux derniers exercices ont révélé des capacités réelles de booster le secteur et asseoir définitivement une politique pérenne pour faire de l'activité des ports un des piliers de l'économie nationale. C'est dans ce contexte que le président n'a pas manqué, lors du dernier Conseil des ministres, de mettre l'accent sur «l'exploitation optimale et immédiate de tous les ports nationaux et ne pas se concentrer sur le port d'Alger, qui enregistre 64,5% de l'ensemble de l'activité portuaire dans le pays en matière de fret maritime alors que le bilan des ports de Ténès, Mostaganem et Djendjen oscille entre 0 et 11%», insistant sur «l'accélération de l'ouverture de l'investissement dans les secteurs des transports maritime et aérien et la facilitation des investissements privés». Il est indéniable que les mesures prises pour éradiquer les freins et les obstacles à l'investissement, et l'amélioration de l'environnement administratif et juridique pour les opérateurs, a eu un impact certain sur la relance des activités, gelées depuis des années et acte la convergence de toutes les actions des politiques publiques, dans la même direction, et ce dans la mesure où la reprise d'activité des grands complexes tels que celui de Bellara, et le volume des exportations dans tous les secteurs, notamment celui du ciment ou du fer, ont largement contribué à renverser la vapeur et porter les résultats de l'activité des ports à des niveaux inespérés il y a quelques années.

C'est dans cette optique que les résultats enregistrés par l'activité du port de Djendjen passent pour être une référence en matière de croissance et de développement, d'autant plus que ses perspectives portent sur des résultats plus importants à l'horizon 2024, comme le précise le P-DG, qui affirme que «l'entreprise portuaire de Djendjen ambitionne d'atteindre un volume de marchandises traité de près de

12 millions de tonnes. Toutes les conditions sont réunies pour maintenir un taux de 50% d'exportation de marchandises hors hydrocarbures».