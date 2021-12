L'heure est à la relance pour l'économie algérienne. À cet effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, le 7 juillet dernier, un économiste à la tête de l'Exécutif, en la personne de Aïmene Benabderrahmane.

Le Premier ministre a mis en place un Plan d'action ambitieux pour créer au plus vite de la richesse et des emplois. Néanmoins, un nouveau paradigme économique s'impose pour la réussite de ce plan. Les entreprises privées et publiques sont appelées à employer des méthodes de management modernes afin d'assurer la transition vers l'économie de marché. Dans ce monde où la qualité de l'entreprise se détermine par la qualité de gestion appliquée, des techniques sont en vogue dans les grands groupes internationaux. Il s'agit de «l'approche Agile». Les informaticiens, les développeurs web la connaissent parfaitement. Comme son nom

l'indique, cette méthode se base sur la flexibilité et la souplesse.

En fait, cette approche met de côté la planification des projets pour laisser place à une auto-organisation au fur et à mesure de l'avancée des choses. «Cela permet une planification adaptative, un développement flexible, des changements continus pour une plus grande efficacité», soutient Rachida Benferhat, entrepreneuse algérienne, adepte de «l'agilité». Elle assure qu'avec cette approche, le client est au coeur du projet. «Il est impliqué au maximum afin de répondre au mieux à ses besoins en assurant une plus grande réactivité à ses demandes», ajoute-t-elle. Ainsi, contrairement à l'approche classique, les projets ne sont pas présentés en une seule unité livrable dans un délai imparti. Il s'agit de les fragmenter en plusieurs «sous-projets» dans le but qu'ils soient mis en service le plus tôt possible avant de les perfectionner dans le temps. En termes plus clairs, l'approche agile c'est comme si quelqu'un vous commande un magasin. Au lieu de le lui livrer dans 6 mois, vous le faites en un mois en lui assurant les bases avec lesquelles il peut commencer son activité. Le reste sera livré progressivement. «Il sera ainsi possible de l'adapter facilement aux besoins changeants des clients, sans perte de temps ni d'argent», atteste-t-elle. Qu'en est-il de l'Algérie dans le mouvement Agile? Bien qu'il ne soit pas encore considéré comme une référence chez les managers algériens, certaines entreprises privées l'ont déjà adopté avec beaucoup de réussite. Même de grands groupes publics ont formé leurs managers à «l'agilité». Néanmoins, le pays reste quelque peu en retard par rapport à d'autres nations de la région. Cela, notamment du fait que peu de managers ont obtenu leur certification en la matière. C'est dans ce sens qu'un collectif bénévole a vu le jour pour vulgariser cette approche. Des entrepreneurs algériens établis en Algérie pour certains et en Europe pour d'autres ont lancé, en 2020, le collectif Agile Algeria. Leur objectif est d'offrir gratuitement des conférences et des ateliers couvrant diverses thématiques liées à l'agilité. Elles sont animées par des speakers de différentes nationalités et de renommée internationale. La première édition, organisée en ligne, a été un large succès malgré les contraintes de la crise sanitaire de la Covid-19. Plusieurs dizaines de managers, mais aussi d'étudiants y avaient participé. Ils ont été formés à cette approche moderne de management.

Une seconde édition est prévue le 4 décembre prochain. Des'experts algériens et internationaux vont y animer des conférences, des workshops et des retours d'expérience. Le collectif a réussi à attirer de grands organismes de formation basés en Suisse pour Amane Partners et en France pour Agile Académie et KASA Acedemy. L'occasion est donc donnée pour voir un autre type de management...