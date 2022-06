Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont adopté le projet d'amendement de la loi relative aux relations de travail.

Ce projet vient entériner la proposition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune quant à la facilitation aux salariés et les fonctionnaires désireux de créer une entreprise de «bénéficier d'un congé sans solde d'une (1) année pour créer sa propre Entreprise», C'est ce qui découle de l'amendement de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.

Le projet se veut comme une nouvelle stratégie visant à relancer le monde de l'emploi en favorisant la création des entreprises susceptibles de déclencher une dynamique sur le marché du travail et la consécration de l'esprit entrepreneurial.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a souligné dans ce sens que «cette loi vise la consécration de l'un des axes de la relance économique, à savoir, le soutien à la création d'entreprises. C'est un jalon supplémentaire dans le système législatif qui devrait contribuer davantage à la réalisation des objectifs visant une nouvelle économie devant améliorer le taux de croissance et ouvrir, ainsi, de nouvelles perspectives pour la création d'emploi», a-t-il soutenu.

Il s'agit là d'une nouvelle conception adoptée pat l'Exécutif dans la perspective d'assouplir le monde de l'investissement et de la création des entreprises y compris par les salariés et les fonctionnaires qui veulent tenter leur chance dans le monde des affaires et entrepreneurial.

À ce propos, le ministre a rappelé que cette démarche exprime des choix qui «sont au coeur de la stratégie nationale pour la promotion de l'emploi, et que toutes les préoccupations soulevées lors du débat de ce projet de loi, ont été prises en considération», a-t-il mentionné. C'est ce qui a amené les pouvoirs publics à réfléchir sur de nouvelles solutions en mesure de créer le déclic tant attendu au niveau du marché de l'emploi.

Cette démarche qui reste au stade législatif doit être lancée concrètement sur le terrain économique et du monde de l'emploi pour vérifier sa véracité et son efficacité.

Mais dans son ensemble, l'amendement qui a concerné le volet lié aux salariés et des fonctionnaires de bénéficier d'un congé sans solde d'une (1) année pour créer leur propre Entreprise, permettra aux travailleurs en général d'avoir le droit de recourir à une demande solennelle pour saisir cette marge dans la perspective d'entamer une aventure dans le monde des affaires et de création des entreprises.

Cette liberté d'entreprise rendra le monde du travail très souple et en adéquation avec les bouleversements et les mutations que traverse l'économie nationale.

C'est ce qui a poussé les responsables de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'APN à dire que «nous saluons les mesures contenues dans ce projet qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour soutenir et promouvoir l'investissement et la création d'entreprises qui mènent, a-t-il dit, à la création de la richesse et de nouveaux emplois, l'accès au monde de l'entrepreneuriat et la contribution à l'avancement de la roue du développement», ont-ils noté.

C'est une démarche très louable, elle rompra avec le figisme qui frappait de plein fouet le monde du travail et celui de l'entrepreneuriat en général.