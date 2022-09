Conjoncture inédite pour les exportations hors hydrocarbures. Le chamboulement des marchés internationaux des matières premières et de l'énergie, offre, désormais, une opportunité en or pour l'économie nationale de faire un bond inespéré à travers le développement du commerce extérieur. Forte d'expériences valorisantes et probantes dans le domaine durant ces dernièrs années, l'Algérie est devenue «le premier exportateur de ciment et de clinker en Afrique, et deuxième dans le Bassin méditerranéen, et se fixe comme objectif de terminer l'année en cours autour de 3.5 millions de tonnes sur les 10 millions de tonnes que l'industrie du ciment en Algérie compte réaliser», selon le rapport du groupe Lafarge Holcim. Il faut dire que les mêmes dispositions d'avancement se présentent pour le secteur de l'exploitation minière, notamment la production d'acier. Les prévisions issues de la nouvelle vision de développement, mettent en avant des capacités à même d'atteindre les objectifs rapidement. Avec une force de frappe, issue de l'excédent de production de l'ordre de 10 milliards de dollars par an, à long terme, issus de l'activité de la mine de Ghar Djebilet. Le projet visant à porter la production nationale en fer à 16 millions de tonnes pour un besoin du marché local estimé à 9 millions de tonnes par an. Cela étant, hormis l'importance indiscutable des ces avancées, les deux secteurs se trouvent devant l'éventualité de donner à l'économie nationale la possibilité de se positionner fortement sur les marchés internationaux,notamment lorsqu' on sait que les prix du gaz algérien, qui interviennent de façon directe dans la production et l‘exploitation de ces deux matières, demeurent très accessibles. C'est précisément à ce niveau que réside toute l'ampleur des avancées à venir. Tenant compte de la hausse des prix vertigineux du marché gazier, suite au conflit en Ukraine, la rentabilité et la production de ces deux matières deviennent presque non performantes commercialement, notamment pour l'acier. En fait, déjà les effets de cette crise se ressentent dans le déclin de plusieurs grandes aciéries. Le coût de l'énergie pour ces productions étant plus que stratégique, le nouvel ordre économique mondial pourrait propulser l'Algérie au-devant de la scène en matière de compétitivité dans ce domaine. Désormais, à l'abri de toute concurrence, l'Algérie pourrait être en phase de s'ériger en tant que leader sur le marché régional de l'acier et du ciment. Une posture jamais atteinte qui peut confirmer de façon claire le regain d'attractivité de l'Algérie en tant que fournisseur incontournable pour les économies européennes. C'est dire l'importance et l'impact des nouvelles directions économiques adoptées par l'État. Fruits de leurs applications, la réactivation des grands projets et l'amélioration des capacités de production, sont en mesure aujourd'hui de faire tirer profit des développements géostratégiques de façon à concrétiser les objectifs avant leurs échéances. Car il est indéniable que les répercussions de ces avancées et leur valorisation, permettront aux exportations d'hydrocarbures d'impacter le développement des autres secteurs stratégiques, du fait que les revenus qui en découlent seront injectés dans la concrétisation des grands axes de la relance économique. En somme, le développement des exportations hors hydrocarbures, répond dans ce cas de figure au fonctionnement sur la base du principe des vases communicants. Autrement dit, les nouvelles dispositions de gestion ont fourni àux exportations hors hydrocarbures les moyens de se développer, en contrepartie, ces dernières sont censées impacter l'économie nationale avec un retour d'investissement conséquent. En finalité, l'aboutissement majeur serait de procurer au Trésor public une nouvelle source financière, autre que celle des hydrocarbures.