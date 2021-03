Cette fois, c'est de complot qu'il s'agit. Un scénario dont, le faux et le juste d'une mise en scène, ont donné lieu à une guerre d'accusations et de menaces. S'il est question d'une stabilisation orchestrée par les volontés malveillantes, c'est bien réussi, puisque la zizanie vient d'être semée entre le syndicat de l'entreprise Sider et l'Union de wilaya Ugta d'Annaba. Cette dernière qui, dans un communiqué rendu public, accuse le directeur général du groupe Imetal de comploter contre l'actuel directeur général du groupe Sider El-Hadjar/Annaba afin de le démettre de ses fonctions. Selon ledit communiqué, plusieurs membres du syndicat ont rencontré secrètement le directeur général du groupe Imetal, dans l'un des hôtels d'Annaba. Une rencontre dont les dessous seraient pour comploter aux dépens de l'actuel directeur du groupe Sider, indique le communiqué qui précise que le patron du groupe Imetal est à même de proposer à la tutelle le départ du directeur général du groupe de Sider. Les accusations de ce complot, ont été portées à l'actif du patron de l'Union de wilaya Ugta d'Annaba, qui a aussitôt réagi par ce communiqué, dans lequel, lui même crie au complot. ý En effet, à travers ledit communiqué, le bureau de l'Union de wilaya Ugta d'Annaba a mis à nu un scénario de ce complot interne. Selon l'enquête faite par l'Union de wilaya Ugta, il a été révélé que, la plupart des membres du syndicat d'entreprise du groupe Sider n'étaient pas au courant et n'avaient pas assisté à cette réunion, avec le patron du groupe Imetal. Seuls deux syndicalistes influents, dont les noms n'ont pas été révélés, avaient pris part à cette rencontre. Les deux syndicalistes indexés, retenus à la solde d'une personnalité du monde sidérurgique, en relation directe avec le complexe Sider, ont, selon l'Union de wilaya Ugta d'Annaba, déjà été les auteurs, ainsi que d'autres syndicalistes des sections syndicales du groupe Sider, de plusieurs rumeurs calomnieuses. Ces actions avaient et ont toujours pour objectif de semer le trouble au sein des travailleurs du complexe d'El-Hadjar, en provoquant, notamment des doutes sur le devenir de l'usine sidérurgique. La réaction de l'Union de wilaya Ugta d'Annaba n'était pas fortuite. Elle a été suscitée par l'assemblée générale organisée, jeudi dernier par le syndicat de l'entreprise Sider El Hadjar. À l'origine de cette assemblée, les informations parvenues au SG du syndicat d'entreprise, sur ledit complot. Intervenant devant les sidérurgistes, le SG a souligné que, «Le syndicat refuse toutes ingérences dans les affaires du complexe, venant de l'extérieur». Dans son communiqué, le syndicat de Sider, a réitéré son appel aux sidérurgistes, pour renforcer leurs rangs pour barrer la route devant, toutes tentatives visant la stabilité et sérénité de l'usine. Le syndicat souligne dans son communiqué que, «ces manoeuvres malsaines sont une tentative de parties externes, afin de contrôler les affaires internes du complexe et, c'est surtout une forme de pression. Celle-ci exercée surtout sur le SG du syndicat d'entreprise, afin de l'obliger à prendre des décisions ‘'décisives'', qui relèvent, selon le communiqué, de l'autorité de la DG et le partenaire social». Aux termes de la méme source, il est question du plan d'investissement et du dossier de la titularisation des travailleurs des CDD et CDA. En outre, tout en se disant camper sur sa position, le syndicat d'entreprise a interpellé, Salim Labatcha, patron de la Centrale syndicale pour une intervention urgente, pour mettre fin à ces dépassements démesurés.

«Cette guerre d'accusations et de communiqués n'est qu'une poudre, pour détourner l'attention sur le complot qui se trime dans la discrétion la plus totale», a révélé un sidérurgiste, contacté par téléphone. Selon la méme source «il n'y a jamais eu de conflit entre le SG du syndicat d'entreprise et le patron de l'union de wilaya Ugta d'Annaba. Des parties occultes ont commandité ce scénario pour créer la tension entre les deux syndicalistes». Face à ce prévalant au sein du complexe d'El Hadjar, la question impertinente est «à qui profite ces agissements, dont la menace pèse sur l'intégrité et la stabilité du complexe

d'El Hadjar?» Sans trop de prétention, pour répondre à cette question, il n'est un secret pour personne pour dire que, le géant de l'acier attire encore les charognards. Cette mafia économique-industrielle locale qui n'a pas fini de se rassasier des années durant, continue de le convoiter, pour maintenir son affairisme mafieux. Pour l'heure, en attendant que, cette nouvelle guerre livre ses

secrets, le complexe Sider demeure otage de complots, d'accusations, de dissensions et de défections. Des facteurs qui vont droit vers la déstabilisation du fleuron de l'industrie nationale.