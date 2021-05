Le réassemblage de cette Entreprise nationale est le résultat d'un concours d'efforts collectifs et la détermination d'un directoire indéfectible. Après des années de difficultés, Ferrovial Annaba renaît de ses cendres et reprend la voie de l'efficience économique. Aujourd'hui, Ferrovial Annaba est un réceptacle de jeunes compétences, pour la plupart, des cadres universitaires, à leur tête un directeur général, dont l'élément fondamental est la gestion de pointe. Employant 500 travailleurs dont la moitié recrutée au cours des trois dernières années, l'entreprise a dans le cadre de sa convention avec l'université Badji Mokhar, recruté également en 2019, des diplômés majors de leurs promotions dans les filières de technologie et métallurgie.

Synergie des efforts

Dans l'optique de la redynamisation et motivation de ses ressources humaines, Ferrovial d'Annaba a confirmé, en 2020, 65 jeunes dans leurs postes de travail dans différentes filières de production. Il est à noter que 45% des travailleurs intégrés représentent la catégorie des jeunes apprentis ayant poursuivi la période d'apprentissage, d'une durée de 2ans, dans l'entreprise et des spécialités en rapport avec l'opération production, dont le soudage, le montage, l'électricité entre autres métiers.

En outre, dans le cadre de sa politique d'emploi adoptée, Ferrovial a procédé à l'intégration de 20 travailleurs parmi les détenteurs de contrats à durée déterminée (CDD) dans des postes permanents en rapport avec l'ingénierie, le design et autres spécialités technologiques pour la modernisation de la gestion et du management de l'entreprise. Pour 2021, Ferrovial a proposé un total de 25 postes d'emploi pour des ingénieurs de différentes filières et spécialités. Par ailleurs, il est important de souligner que, la direction de Ferrovial oeuvre, dans le cadre de conventions de coopération, avec l'université Badji Mokhtar, à encourager la formation dans les spécialités technologiques à travers l'offre d'opportunités de stages pratiques dans ces domaines au profit des étudiants. Pour ce faire, une convention de coopération a été conclue pour relancer les programmes de recherches communs pour la formation d'étudiants dans les spécialités d'ingénierie d'acier, traitement des eaux, dessalement d'eau de mer et autres en rapport avec le domaine économique. Cette convention comprenant le développement de 10 projets de recherche, l'entreprise donnera la possibilité aux étudiants en master et doctorat de bénéficier de stages pratiques dans l'entreprise avec la possibilité de les intégrer après obtention de leurs diplômes. Pour le directeur général de l'entreprise Ferrovial Annaba, l'élément jeune est la pierre axiale de la promotion et le développement de l'entreprise. Une stratégie qui a permis à Ferrovial de réaliser en 2020 un chiffre d'affaires de 1,3 milliard DA, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente 2019, ce qui reflète l'efficacité des mesures organisationnelles ayant permis la poursuite de l'activité productive et atténuer les répercussions de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, la combinaison de cette politique organisationnelle et la synergie d'efforts /équipes ont à l'entreprise Ferrovial de faire ses pas sur la voie de l'efficience économique. Un défi lancé par le directoire, à hauteur de 4,2 milliards DA pour le plan de développement de l'entreprise, dont plus de 2 milliards DA ont été réservés à la modernisation de ses installations industrielles, notamment de la soudure dans une perspective de renforcement de sa position sur le marché national et d'adaptation aux besoins des opérateurs économiques.

L'Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires d'Annaba s'est mise sur la voie de l'efficience économique après avoir adopté le principe de diversification de la production incluant désormais la fabrication de containers. Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise a conclu une convention avec le groupe algérien de transport maritime (Gatma) pour qui, elle a produit 8 000 conteneurs durant 2020. Plus de 60 000 plaques ont été livrées début 2020, par le complexe Sider El Hadjar à l'entreprise Ferrovial pour l'entame de la fabrication des premiers containers de la commande. Au-delà de la construction de conteneurs, Ferrovial-Annaba est également spécialisée dans l'entretien et la rénovation des conteneurs. Au titre de l'exercice 2020, l'entreprise a procédé à l'entretien et la rénovation de près de 1 00 conteneurs pour le compte du Groupe algérien de transport maritime (Gatma).Notons que la rénovation des containers est l'une des activités relancées en 2020 par Ferrovial dans le cadre de sa stratégie de diversification et développement des prestations d'entretien, assurée par des équipes techniques qualifiées et menée au niveau du port sec d'Allalik dans la commune

d'El Bouni sous le contrôle des organismes de certification.

Ferrovial Annaba, la gloire et l'espérance

Signalons, que l'importance économique de l'activité de rénovation a amené l'entreprise Ferrovial à créer des sites de rénovation dans les deux wilayas d'Oran et Béjaïa parallèlement à ses activités d'entretien et de rénovation des wagons de train de transport de marchandise et produits miniers. Dans le même contexte, Ferrovial a relancé également en 2020, ses sections de production, dont celle de conteneurs de stockage et wagons réservoirs pour carburants ainsi que les fours industriels. Les ambitions de la direction générale et l'ensemble des travailleurs, ne semble pas avoir de limite. Les vents de la bonne volonté soufflent sous tous les cieux, orientant les mats de l'Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) d'Annaba, vers une diversification de sa production.

Le géant ferroviaire dévoile ses potentiels

Avec des pas sûrs, l'avenir de cette entreprise, n'est plus incertain. Bénéficiant d'une rectification de tir, le plan de développement lancé en 2017, a été conçu après un soigneux audit de l'entreprise, visant une stratégie industrielle basée sur l'arrêt de l'importation des intrants susceptibles d'être fabriqués localement, le recours au réseau d'entreprises industrielles locales et la valorisation des compétences techniques acquises de l'entreprise. Depuis, Ferrovial Annaba a pu remonter la pente avec, désormais, un plan de charge composé de commandes pour ne pas dire marchés, lui permettant de se placer dans la cour des grands. Puisque convient-il de souligner, les perspectives du directoire de cette entreprise nationale, visent la conquête du marché international, africain notamment. Pour l'heure, Ferrovial Annaba a beaucoup de pain sur la planche, avec un important plan de charge traduisant les efforts de la direction générale de l'entreprise. Dans le détail, le premier responsable de Ferrovial Annaba, a, dans une déclaration à l'APS, donné un état général de ce qui est désormais, la nouvelle Ferrovial. Détaillant le plan de charge de l'entreprise, cela «reflète l'orientation économique adoptée par cette entreprise pour se repositionner sur le marché national, et ce à travers la diversification des productions et la promotion de la sous-traitance industrielle», a déclaré lundi dernier, à l'APS, son directeur général, Laâmri Bouyoucef. Dans l'élan de ses réponses à l'APS, le responsable a fait état du plan de travail de l'entreprise pour l'exercice 2021. En somme, Ferrovial propose aux opérateurs économiques, dans le cadre de sa stratégie de diversification, la fabrication de fours industriels de séchage de phosphate, des wagons de transport de métaux bruts équipés de système de déchargement automatisé en plus d'équipements de forage et de transport de métaux entre autres. Par ailleurs et selon la même source, la problématique du mono-client, la SNTF en l'occurrence, ne se pose plus, puisque, Ferrovial, diversifie, aujourd'hui, ses produits destinés aux opérateurs de divers secteurs, dont l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique ainsi que le transport, offrant notamment des citernes de transport de carburants, des bétonnières et des stations mobiles de distribution de carburants. Selon le même responsable, Ferrovial produira des conteneurs de 40 pieds et 20 pieds conformes aux normes de transport maritime. La fabrication de containers représente une opération économique stratégique à même de susciter une dynamique pour les activités industrielles et logistiques dans la région. La fabrication de containers par Ferrovial est une première en Algérie et en Afrique. «Elle économisera au pays les montants en devises consacrés à la location de conteneurs, a indiqué Bouyoucef qui a estimé à 50 millions d'euros les coûts de location de conteneurs et garantie du service de transport maritime de marchandises supportés par le groupe national Gatma».