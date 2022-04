Dans un premier bilan de l'avancement des opérations de lever d'obstacles sur les entreprises, il ressort du bilan du ministère de l'Industrie, qu'«un total de 589 projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée d'obstacles sont entrés en exploitation effective, ce qui a permis la création de 33.794 postes d'emploi». Un constat encourageant, qui vient confirmer la mise en exploitation de tous ces projets en suspens, dont la valeur totale d'investissement est estimée à 538 milliards et 193 millions de DA, 52.187 emplois seront créés, ce qui représente près de 70% des projets libérés par le Comité national et les comités de wilayas chargés du suivi et de la levée des obstacles, soit 854 projets d'investissement jusqu'au 24 avril écoulé. Dans le détail, le bilan fait état de «198 projets liés aux industries agroalimentaires, soit 22% du total des projets, Le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique compte 149 projets, soit 16% du total des programmes concernés par la levée des obstacles, suivi les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (141 projets), les services (122), les matériaux de la construction-céramique le verre (108), le tourisme (75) et les industries du bois du liège du papier (48), les industries pharmaceutiques (38), les industries textiles (14), l'agriculture la pêche-sylviculture (11), la santé (9) et l'énergie (deux)». Il faut dire que de tels résultats ne manqueront pas d'impacter positivement les réformes et la relance économique, dans la mesure où ils contribueront à relever les niveaux de production et créer une réelle dynamique de productivité et de concurrence. Par ailleurs, parmi les principales raisons qui ont compromis l'entrée en exploitation des entreprises, le ministère évoque les «autorisations relatives aux actes d'urbanisme, notamment le permis de construire et le certificat de conformité, aux autorisations relatives à l'exploitation et aux décisions accordées par les services concernés et aux travaux relatifs aux routes».

Autant dire que cet aspect de l'opération de levée d'obstacles a également permis de trouver les failles et de travailler à éradiquer les foyers qui peuvent les engendrer. C'est dans cette optique, et suite aux résultats enregistrés, qu'il est possible, aujourd'hui, d'approfondir l'opération en se penchant sur le volume de projets en suspens, qui renferme selon le ministère prés de «746 projets en suspens en cours de réalisation et devant assurer 48.206 autres postes d'emploi, ont été enregistrés. Au regard de l'écart entre les taux de réalisation des projets et les raisons de leur retard, le Comité national oeuvre à la détermination des voies appropriées, en vue de les prendre en charge dans les plus brefs délais».

Il y a lieu de rappeler que cette opération nécessite une mobilisation importante, du fait quelle est étudiée au cas par cas, et la prise de charge de cet aspect impose la mise en place de mécanismes plus efficaces afin de réduire la durée de leur traitement et accélérer leur entrée en exploitation. À ce titre, le ministère de l'Industrie a souligné l'existence d'une complémentarité et d'une coordination parfaites entre le Comité national, les comités de wilayas et le médiateur de la République. Cela étant, il faut dire que c'est une autre promesse de création d'emplois et de résorption de chômage qui se profile à travers ces opérations qui travaillent à sortir ces entreprises d'un marasme qui a duré des années. Dans ce sillage, les obstacles majeurs recensés par le ministère s'articulent autour des «actes d'urbanisme, les décisions d'octroi de concessions, le raccordement aux différents réseaux (gaz, eau, électricité...), le changement de raison sociale, le financement bancaire, l'aménagement des zones industrielles, les zones d'activité, l'exploitation illégale des terres agricoles, ainsi que les poursuites judiciaires». Des éléments de blocage qui découlent, pour la majorité des effets d'une bureaucratie assassine qui durant des décennies, a compromis le démarrage économique du pays.