Le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) organise, aujourd'hui, un séminaire international à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration d'Alger (Aïn Benian) sur «le traitement des déchets: une opportunité économique, sociale et environnementale». Participeront à ce séminaire international, des représentants des différents départements ministériels, des institutions spécialisées nationales et internationales, des institutions financières nationales et étrangères, des associations professionnelles, des opérateurs socio économiques, des chercheurs et universitaires et des représentants de la société civile. Ce séminaire sera animé par d'éminents professeurs et experts internationaux (Canada, Espagne, France, Allemagne) ainsi que des représentants d'agences exécutives onusiennes (Onudi-Autriche, FAO-Rome, Pnud-New York) et des organismes nationaux publics et privés. Lors dudit séminaire, la problématique du traitement des déchets sera examinée sous les aspects: économique, social et environnemental. L'option d'acquérir une technologie appropriée et son utilisation massive en s'appuyant sur la mobilisation des capitaux sera, également, au menu des débats avec comme visée principale, l'émergence d'une économie verte et circulaire génératrice de richesse et pourvoyeuse d'emplois. Cette rencontre constituera, par ailleurs, une occasion pour les participants de prendre connaissance des expériences internationales et de l'état actuel du traitement des déchets en Algérie en vue d'identifier les voies les meilleures, pour asseoir une véritable économie circulaire et réussir la transition vers une énergie propre. Le séminaire constitue aussi un espace d'échange entre les opérateurs et investisseurs autour de l'opportunité de mise en place d'un cadre adéquat pour le développement d'un marché économique lié aux déchets au niveau africain. Il est attendu de ce séminaire la préconisation des mesures à prendre aux plans politique, technique, réglementaire et culturel afin de protéger l'environnement, de lutter contre les changements climatiques et bénéficier du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre en profitant du futur marché carbone. Il est à rappeler que le Cnese sest approprié la dimension environnementale à la faveur de la révision de la Constitution qui lui confère la mission d'évaluer la politique environnementale et d'émettre des recommandations visant l'amélioration des conditions socio-économique et la préservation des actifs environnementaux.