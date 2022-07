La Compagnie nationale des hydrocarbures a fait du partenariat un des leviers majeurs de son développement.. Ce qui lui permet d'accroître ses réserves avec comme ambition de figurer dans le Top 5 des compagnies mondiales. La coopération devient de facto, incontournable pour Sonatrach qui ambitionne de se hisser au niveau des majors pétroliers. L'épine dorsale de l'économie nationale vient de prouver une nouvelle fois, qu'elle ne déviera pas de la trajectoire qu'elle s'est tracée. Le gros contrat qu'elle vient de parapher avec de grosses pointures du secteur pétro-gazier: les groupes italien ENI, américain Occidental et français Total vient prouver une fois de plus que sa puissante force de frappe peut lui permettre de ratisser large. Ce qui confirme de surcroît son statut de partenaire fiable recherché. Ce contrat d'une durée de 25 ans porte sur l'exploitation des gisements gaziers et pétroliers du bassin de Berkine. Il a été paraphé, hier, par le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, la P-DG d' Occiendental Petroleum, Mme Vicki Hollub, le P-DG de ENI, Claudio Descalzi et le vice-président d'exploitation et de production Moyen-Orient et Afrique du Nord de Total Énergies, Laurent Vivier. Présidée par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, la cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Sonatrach, en présence des ambassadeurs des Etats-Unis, d'Italie et de la France en Algérie, respectivement Mme Elizabeth Moore Aubin, Giovanni Pugliese et François Gouyette, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria, et des cadres de la Sonatrach et de ses partenaires. Le contrat de type partage de production signé sous l'égide de la loi n° 19-13 régissant les activités hydrocarbures s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Sonatrach et ses partenaires le 31 janvier 2021. Les parties s'engagent à poursuivre le développement et l'exploitation portant sur le périmètre contractuel de Berkine (Blocs 404 et 208), situé à 300 km au sud- est de Hassi Messaoud (Ouargla), à travers un programme de travaux comprenant, notamment: une acquisition sismique 3D haute densité, le forage de 100 puits pétroliers, ainsi que la reconversion de 46 puits, principalement en puits à procédé «WAG», a indiqué un communiqué de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Le montant d'investissement global prévu pour la mise en oeuvre de ce plan de développement et d'exploitation est estimé à près de 4 milliards de dollars et permettra à terme une récupération additionnelle de plus de un milliard de barils équivalents pétrole d'hydrocarbures, ce qui augmentera le taux moyen de récupération ultime à 55%, souligne Sonatrach. Ce contrat permettra de «renforcer et consolider le partenariat entre l'Algérie et ses partenaires étrangers et ouvrira, en même temps, des horizons prometteurs pour la conclusion de nouveaux contrats à l'avenir afin de renforcer les capacités du pays en matière de réserves et l'augmentation de la production nationale de pétrole et de gaz», a affirmé de son côté le ministre de l'Énergie et des mines Mohamed Arkab. Ce contrat traduit également «la volonté des différentes parties de poursuivre leur partenariat historique et exceptionnel datant de plus de 30 ans pour le développement et l'exploitation du périmètre de Berkine, considéré comme l'une des importantes régions de production des hydrocarbures en Algérie», a ajouté le successeur de Abdelmadjid Attar. Ce contrat constitue «une opportunité pour élargir les investissements dans le domaine des hydrocarbures en Algérie», a assuré de son côté la P-DG d' Occiendental Petroleum, Vicki Hollub, affirmant les capacités de sa société «à réaliser de belles choses en Algérie».

Il faut rappeler que Sonatrach exploite, avec ses partenaires, le périmètre contractuel de Berkine dans le cadre du contrat d'association signé le 23 octobre 1989 sous l'égide de la loi n° 86-14 régissant les activités hydrocarbures. Une association qui a permis de produire 2,7 milliards de barils équivalents pétrole d'hydrocarbures. Ce qui a nécessité plus de 10 milliards de dollars d'investissements.