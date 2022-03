Le volet de la transition énergétique constitue un axe décisif et incontournable dans la transformation énergétique et la relance de l'économie nationale. Au ministère de Benatou Ziane, les choses semblent se décanter progressivement, au fur et à mesure que le plan d'action se déploie sur le terrain. Le dossier des 1.000 Mw «Solar 1.000», qui semble avoir focalisé l'essentiel de l'activité ministérielle et des directions transversales, devra être conforté avec une série de mesures corollaires essentielles. Il s'agit d'un axe crucial de la feuille de route du ministre de la Transition énergétique, qui vise à focaliser l'attention sur les opportunités d'investissements qu'offre le secteur des énergies renouvelables et de la transition énergétique en Algérie, tout en y associant une approche didactique. À ce propos, il serait utile de signaler qu'un programme ambitieux de communication événementielle a été concocté par le secteur. Le récent Salon des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui vient clore ses portes, en est la parfaite illustration. Parmi les plus importantes manifestations scientifiques que le secteur devra organiser, on notera: les journées nationales sur l'éclairage public, qui interviendront courant mars en cours. Au mois de mai 2022, le ministère de la T ransition énergétique a prévu l'organisation d'une journée sur la mobilité, notamment électrique. Elle sera suivie par un séminaire international sur la géothermie et un autre sur le carbone. Des experts nationaux et internationaux de grande renommée seront associés à ces activités événementielles énergétiques. Cela traduit cette volonté inclusive des hautes autorités du pays, quant à associer différentes expertises étrangères dans la gestion de cette transition énergétique, tant souhaitée. L'autre axe, non moins important, que le département de Benatou est en phase de parachever est lié au développement dutriptyque «Formation/Recherches/Développement». Un axe qui recèle une importance majeure, étant donné que le secteur des énergies renouvelables est sujet à des évolutions et développements en perpétuelle gestation et évolution. Le professeur Benatou nous avait déclaré dans une interview, que «la formation, recherche et développement recèle une attention particulière dans la feuille de route du ministère de la Transition énergétique, afin de maintenir à jour les actions envisagées pour le secteur». On notera, à cet effet, le ballet diplomatique incessant au ministère de la Transition énergétique autour des questions de coopération d'intérêts potentiels, tels que la géothermie, le solaire et le photovoltaïque,l'hydroélectricité,l'électro- mobilité, l'hydrogène dont celui vert, l'éolien, etc... L'Algérie est devenue la Mecque des prospecteurs des énergies renouvelables, surtout avec le conflit armé qui vient de prendre acte en Ukraine, faisant brandir le spectre d'une crise énergétique européenne à grande échelle. Une visite importante de hauts responsables allemands, dont le ministre de l'Écologie allemand qui effectuera une visite de travail, les 28 et 29 mars en cours, afin de lancer des discussions autour de programmes en relation avec le secteur des énergies renouvelables. Le ministre Benatou avait également fait état de projets de coopération importants, en matière de recherche, de formation et de développement conjointement avec les USA, la Suisse et autres.