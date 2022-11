Présente en Algérie depuis 1997, la société britannique «Petrofac» a entrepris 14 projets dans le pays, y compris ceux en cours. Dès l'ouverture de ses premiers bureaux, la société a développé un grand nombre des actifs pétroliers et gaziers nationaux les plus importants avec comme toile de fond un engagement à soutenir le programme de nationalisation et de développer la main- d'oeuvre locale.

Ce parcours impressionnant dans son ensemble a été ponctué entre autres, en 2018 par un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec la Compagnie nationale Sonatrach pour le projet de développement du champ de Tinhert (Epci) dans la wilaya de Illizi. Cet important contrat a été suivi en mars 2019 par un autre contrat de 300 millions de dollars, relatif au projet de développement de Aïn Tsila toujours dans la même wilaya. Une fois achevée, cette réalisation permettra d'augmenter la production de gaz naturel tout en éliminant le CO2 des réserves de gaz du champ exploité, cela, conformément aux spécifications du marché mondial, ce qui favorisera la croissance économique en Algérie. Il y a lieu de noter que des stagiaires ont été recrutés localement aux fins de soutenir ces derniers projets clés, avec comme critère premier, que ces derniers résident dans les régions des wilayas de Ouargla ou de Illizi.

Soucieuse de contribuer à une plus grande collaboration en matière de sécurité dans l'industrie, en s'engageant pour un objectif «Horizon Zéro incidents», Petrofac a ainsi organisé à Alger mardi 16 novembre, et c'était là le premier Forum de Petrofac qui s'est tenu à Alger depuis la pandémie.

Manish Bhojwani, directeur général de Petrofac-Algérie, a déclaré à l'occasion de cette première édition du Forum sur la sécurité des sous-traitants de Petrofac en Algérie, «La sécurité et la santé ont une importance capitale chez Petrofac». Cet événement a réuni plus de 100 partenaires devant lesquels le DG a souligné:«Une bonne culture de la sécurité commence toujours au sommet de toute organisation et il est important que nous l'encouragions ensemble.» Pour ce faire, un travail étroit dans le domaine de la sécurité doit être observé tout en améliorant la communication et la coopération. Il s'agit aussi d'encourager la collaboration et le partage des connaissance, des expériences et des meilleures pratiques dans l'industrie. Il faut aussi promouvoir une «culture de sécurité positive» et de s'accorder sur des engagements et des actions collectives a-t-il préconisé devant un public de dirigeants engagés à participer durent cette journée à différents ateliers interactifs avec pour objectifs les principes cités. Les règles de sécurité pour sauver des vies, relève-t-on dans le communiqué de presse sanctionnant les travaux de cette journée, incluent la conduite automobile au vu que les incidents liés aux véhicules restent la principale cause de mortalité dans le monde et la conduite automobiles est l'une des activités les plus risquées en Algérie. Il faut savoir que Petrofac a derrière elle des décennies d'expérience en Algérie, dotée d'un solide bilan d'exécutions locales.

Petrofac a conçu et construit un centre de formation aux métiers de la construction à Hassi Messaoud qui dispose d'une capacité de formation de quelque 400 stagiaires algériens par an. Tout récemment, en septembre 2022, Petrofac et l'Institut algérien du pétrole (AIP) de Sonatrach, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer les capacités et compétences locales afin de soutenir les objectifs de nationalisation en Algérie.

Ce partenariat intéressant aura permis de moderniser en Algérie les écoles de formation, de construction de nouvelles installations et de fournir des solutions et des programmes de formation et de gestion des compétences pour les marchés locaux et régionaux.