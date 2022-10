Le projet Solar 1000 vient d'obtenir du gouvernement l'accord de financement pour sa mise en oeuvre prochaine. L'information a été postée sur les réseaux sociaux par des sources proches de Shaems. L'information diffusée a également rapporté que seule la date de dépôt et d'ouverture des offres est à fixer pour le lancement effectif du projet sur le terrain. Vraisemblablement, le projet Solar 1000, tant attendu et épié, de part et d'autre, tant par les professionnels que par les investisseurs étrangers et nationaux, bénéficiera d'un financement local bonifié. Il y a quelques mois de cela, certains professionnels du secteur avaient laissé entendre que des financements étrangers étaient possibles pour lancer ce projet d'envergure internationale, auquel avaient soumissionné des sociétés étrangères de grande renommée. L'annonce, en soi, augure d'un redémarrage du projet qui semblait au point mort, depuis quelque temps déjà. Avec la suppression du ministère dédié à la transition énergétique et l'adduction du département des énergies renouvelables au ministère de l'Environnement, à l'issue du dernier remaniement ministériel, le projet semblait marquer le pas. Aujourd'hui, l'espoir renaît avec cette nouvelle annonce qui plus est provient de responsables du projet, directement concernés par l'aboutissement de Solar 1000. parallèlement, le sommet énergétique euro-algérien qui s'est tenu à Alger, semble avoir revigoré les investisseurs étrangers, intéressés par le secteur des énergies renouvelables et nouvelles ENR. Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahmane, avait, d'ailleurs, en marge des travaux du sommet, appelé l'Europe à investir dans le programme des énergies renouvelables tracé par l'Algérie. Le sommet d'affaires euro-algérien a remis au goût du jour et le potentiel énergétique ENR, et les perspectives de partenariat, en vue de développer une industrie diversifiée autour de ce programme. «Le potentiel pour l'Algérie dans le domaine de la production de panneaux solaires est important. Il faudrait réfléchir à une politique industrielle euro-algérienne pour ramener vers nos régions au moins une partie de ce qui est produit en Asie», devait souligner l'administrateur principal de la direction générale Energie au sein de la Commission européenne, Marco Berti Palazzi, présent lors de ce sommet à Alger. La perspective de colocalisation des activités d'investissement européennes outre-mer pourrait se concrétiser avec des montages et des partenariats qui restent, toutefois, à cristalliser avec des actions concrètes et lucides. Le cas du géant français Total Energie qui s'est dit intéressé par un investissement dans le projet Solar 1000 est assez révélateur de l'engouement que suscitent à l'étranger, les projets des ENR et de production de l'hydrogène vert en Algérie.