L'Afrique fait face à des défis cruciaux en matière de développement socio-économiques. La Banque africaine de développement s'y est penchée dans le cadre de ses Assemblées annuelles dont les travaux se sont tenus du 23 au 25 juin 2021. Le ministre des Finances qui y a pris part a donné de la voix. Il a invité cette Banque à intensifier ses efforts pour soutenir plus et encore mieux les pays membres régionaux face à leurs besoins croissants de développement, a indiqué un communiqué de son ministère. Dans le cadre de la poursuite des travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement et au titre de la deuxième session du Conseil des Gouverneurs, Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances et gouverneur pour l'Algérie auprès de cette institution a pris part au Dialogue des gouverneurs consacré, cette année, à la problématique de la «croissance inclusive, dette et gouvernance économique», ont précisé les rédacteurs du document. En quoi consiste ce Dialogue? Le Dialogue des gouverneurs est un événement «clé» des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque, explique le communiqué, ajoutant qu'il constitue une plateforme d'échange entre les gouverneurs et le président et la haute direction de la Banque sur des questions d'importance stratégique pour le continent et pour l'institution qui offre également aux gouverneurs une occasion de partager leurs réflexions et leurs points de vue sur «les défis et les opportunités les plus cruciaux pour la Banque et pour le continent dans le domaine du développement socio-économique», indiquet-on. Actualité oblige, les échanges ne pouvaient tourner qu'autour de la crise sanitaire qui a malmené l'économie et affecté profondément les rapports sociaux mondiaux. Le choix de la thématique de cette année, se justifie par le contexte sanitaire mondial et ses répercussions socio-économiques et ce, dans la perspective de pouvoir apporter des éléments de réponse quant au rôle que doit jouer la Banque dans la promotion de la stabilité financière et de l'accès durable au financement dans le contexte post-Covid, aux priorités en matière de politiques et de réformes de nature à assurer une utilisation efficace des ressources publiques et à favoriser une meilleure reconstruction dans l'ère de l'après-Covid, ainsi qu'aux mesures pouvant être prises pour s'assurer qu'une reprise de la croissance économique entraîne la création d'emplois et des possibilités d'améliorer le niveau de vie des populations africaines les plus vulnérables, ont indiqué les services du grand argentier du pays. La pertinence de la thématique choisie pour cette rencontre qui souligne la forte interdépendance du triptyque: «Croissance inclusive et durable, maîtrise de la dette et gouvernance économique saine» a été relevée par le ministre. L'impact socio-économique de la crise de la Covid-19 sur les pays africains, ainsi que l'accélération de la dégradation de la situation de la dette dans beaucoup d'entre eux, appelle à davantage d'actions «fortes et durables» de la part de la BAD, afin d'aider les pays du continent à rétablir la viabilité de leur endettement et à retrouver une trajectoire de croissance forte, inclusive, verte et durable, a conseillé Aymen Benabderrahmane.