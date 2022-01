La conjoncture économique et sociale pour 2022 est abordée avec pessimisme par l'organisation l'OIT, qui prévoit que 207 millions de personnes seront au chômage. Ce pronostic renseigne sur la fragilité qui frappe l'économie mondiale et ses retombées sur le plan social au niveau planétaire.

L'Organisation internationale du travail se réfère dans son rapport à plusieurs raisons et causes qui plaident pour cette réalité chaotique qui attendent le monde du travail en 2022. parmi les causes, selon l'OIT, la poursuite de «la pandémie et de ses variants, notamment Omicron», et le marché mondial de l'emploi «mettra plus de temps à se rétablir dans le monde, avec des niveaux de chômage devant rester au moins supérieurs à ceux d'avant la pandémie de Covid-19 jusqu'en 2023», note le rapport de l'Organisation internationale du travail.

Le chiffre annoncé est appelé, selon les spécialistes de l'OIT, à connaître une nette hausse si la pandémie se maintiendra durant l'année de 2023. La machine économique est en panne, la production mondiale sous toutes ses formes recule d'une manière drastique. Ce constat est justifié par l'OIT comme étant une situation qui n'augure rien de bon quant à la relance économique mondiale qui «s'avère lente et incertaine», selon les analyses faites par les experts de l'OIT.

D'autres facteurs viennent se greffer pour compliquer la situation de l'employabilité au niveau international. Selon le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, il explique cette tendance baissière et déclinante du monde du travail en soulignant que «l'agence onusienne basée à Genève a ainsi revu à la baisse ses prévisions sur la relance du marché du travail dans le monde pour cette année, et affirme anticiper un impact de la pandémie, avec un déficit global en heures travaillées équivalent à 52 millions d'emplois à temps plein par rapport au quatrième trimestre de 2019. C'est deux fois plus que ce que l'OIT prévoyait encore en mai 2021, selon le rapport sur les tendances 2022», précise le directeur général de l'OIT, Guy Ryder.

Le premier responsable de l'Organisation internationale du travail dresse un tableau noir de la situation économique et ses conséquences néfastes sur le marché du travail au niveau planétaire.

Le tableau comparatif réalisé par l'OIT a décelé une «anomalie» dans les études faites par les différentes instances inhérentes à l'ONU, par rapport à la reprise de l'activité économique mondiale et le redéploiement du marché du travail. Cette donne a été revue par les experts de l'OIT qui ont rappelé dans le rapport qu'«en mai 2021, l'Organisation onusienne tablait sur un déficit à 26 millions d'emplois équivalents temps plein. Même si cette dernière estimation constitue une amélioration par rapport à la situation en 2021, elle demeure près de 2% inférieure au nombre global d'heures travaillées avant la pandémie», atteste le rapport de l'OIT. Le monde n'est pas encore sorti de l'ornière, la pandémie de coronavirus impactera structurellement l'économie mondiale et provoquera des tensions au niveau planétaire. Les travailleurs du monde sont l'objet d'une sérieuse menace qui guette leur vie et leur existence.

Le rapport de l'OIT confirme cette tendance en indiquant que «d'une certaine manière, cette révision à la baisse des prévisions pour 2022 est le reflet des conséquences que font peser sur le monde du travail les récents variants du nouveau coronavirus, comme le Delta et l'Omicron. Elle révèle aussi une grande incertitude quant à la suite de la pandémie de Covid-19», affirme le rapport. Le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, a plaidé pour la prise en charge sérieuse de la situation des travailleurs au niveau mondial, en tenant compte des conditions sanitaires et de protection sociale à même d'assurer une vie décente à ces derniers. La conjoncture mondiale est très sensible, l'enjeu de la reprise de l'activité économique mondiale reste incertain durant l'année en cours.