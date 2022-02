À travers une stratégie de renforcement des moyens et des capacités, visant à élargir son champ d'action et de déploiement à travers le monde, l'entreprise nationale des hydrocarbures semble mettre les bouchées doubles. Et ce en multipliant les partenariats avec les partenaires étrangers, et en intervenant sur l'optimisation des infrastructures pour améliorer leur force de frappe sur les marchés internationaux. C'est dans cette optique que Sonatrach a signé, ce jeudi à Alger un contrat avec le groupement chinois Sinopec pour «la réalisation d'un nouveau bac de stockage de GNL d'une capacité de 150 000 m3 au niveau du complexe de liquéfaction de Skikda Glik. Le contrat, d'un montant global de 25 milliards de dinars et d'un délai de réalisation de 40 mois, inclut la réalisation du projet de démantèlement de deux bacs existants au niveau du complexe».Une direction économique, qui rejoint en profondeur une dynamique naissante, et remise à l'ordre du jour, notamment avec la relance de la réalisation de pôles d'excellence en matière d'exportation, tel que récemment la reprise des travaux du projet du grand port de Cherchell. Un éveil économique, qui se penche sur la valorisation des richesses et leur exploitation dans le sens d'un renouveau économique, mais également d'un positionnement et d'une visibilité du potentiel que représente la position géostratégique de l'Algérie. C'est sur cette approche que «la rénovation du port pétrolier de Skikda, à travers la réalisation de la nouvelle jetée dédiée à l'extension du port et la réalisation d'un nouveau bac de stockage de GNL, permettra d'exporter ce produit vers les marchés asiatiques et sud-américains, qui constituent une forte valeur ajoutée. Une fois réceptionné, ce projet permettra l'augmentation de la capacité de stockage de GNL de Sonatrach et l'accroissement des volumes d'enlèvement y afférents.», a indiqué Toufik Hakkar, le P-DG du groupe Sonatrach, en marge de la cérémonie de signature du contrat. Il faut dire que cette avancée vient confirmer une capacité de production de Skikda en GNL et qui a impacté les exportations à hauteur de 0,4 million de dollars au dernier trimestre de 2021, sur un volume total d'exportation sur la même période de 2,4 millions de tonnes. C'est dire que la nécessité de rénover le port de Skikda se base sur des acquis et sur des capacités avérés en matière d'exportation, mais également sur une vision globale qui tend à arracher des parts de marchés qui pourraient impacter sensiblement l'économie nationale.