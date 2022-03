«Le projet de partenariat public-privé, vers lequel s'oriente l'Etat, a pour objectif la complémentarité économique, à travers une coopération efficiente entre les deux secteurs de sorte à assurer un produit qui renforce le potentiel de l'économie nationale», c'est ce qu' a déclaré le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Kamel Rezig lundi dernier à El-Oued, à l'ouverture d'un séminaire d'affaires, en marge du 2ème Salon international du produit national «Production-Exportation. Une direction économique, qui pourrait être salutaire à plus d'un titre, pour la relance économique, dans la mesure où elle permet de constituer à travers la capitalisation de la manne financière existante au sein du secteur privé, un soutien de taille pour la réalisation des grands projets menant du secteur public. Dans le même sillage, l'activation de ce levier économique incontournable, peut également avoir des répercussions positives sur l'amélioration du service public, à travers un apport technologique considérable, et un élan d'innovation complètement en adéquation avec les défis de l'heure. C'est dans cette optique que le président du Comité scientifique du séminaire, Noureddine Djouadi (université d'El-Oued), a relevé l'importance de ce type de partenariat qui «se trouve au coeur des réformes économiques introduites par les pouvoirs publics, en tant que choix stratégique pour un management fiable et judicieux des institutions économiques, notamment en termes de financement et de gestion». Autant dire, qu'au stade où se trouve la relance économique, et devant les obstacles et les résistances issues et héritées des anciennes gouvernances, le PPP pourrait marquer la fin d'une ère de stagnation et de léthargie, où les deux secteurs étaient sciemment séparés par le fossé profond de la bureaucratie, de la corruption et du clientélisme. Ce type de séminaires académiques contribue à mettre en place les premiers jalons de cette relation partenariale entre les deux secteurs.».