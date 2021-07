Ça y est. C'est fait. L'Opep et ses alliés ont mis fin à leurs dissensions. Les «23 sont parvenus, hier, à un accord portant sur une augmentation de leur production de l'ordre de 400000 b/j à partir du mois prochain». Les principaux producteurs de pétrole ont convenu de continuer à augmenter modestement leur production à partir du mois d'août, a annoncé, hier, l'Opep dans un communiqué. L'accord prévoit que les 23 membres du groupe Opep+ augmentent leur production de 400000 barils par jour (bpj) à partir du mois d'août, précise le communiqué de l'Organisation, afin de contribuer à alimenter la reprise économique mondiale alors que la pandémie s'atténue. Un accord conclu aux forceps. A l'issue d'âpres négociations, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont fini par s'entendre sur la suite à donner à leur coopération. Il aura fallu jouer, en effet, les prolongations. Retour sur un feuilleton qui s'est joué en quatre actes. Le 18ème Sommet de l'Opep+, qui devait être plié le

1er juillet avait été reporté au lendemain. «N'ayant pas fini d'examiner tous les points inscrits à l'ordre du jour de la 31ème Réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (Jmmc), il a été convenu de poursuivre demain vendredi (2 juillet, Ndlr) les travaux afin de mener davantage de concertation et tenir la 18ème Réunion ministérielle des pays de l'Opep et non-Opep», avait indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines. En clair, les «23» ne sont pas arrivés à trancher sur une éventuelle augmentation de leur production à partir d'août, de la poursuite de leur stratégie pour les mois à venir. Le désaccord viendrait d'une «objection de dernière minute soulevée par les Emirats arabes unis à un accord conclu plus tôt dans la journée entre la Russie et l'Arabie saoudite», ont révélé les analystes de Deutsche Bank. Abou Dhabi tenait mordicus à relever son volume de production de référence. Ce qui a contrarié l'imminence d'un accord de l'Opep+ portant sur une augmentation de l'offre d'environ 2 millions de barils par jour entre août et décembre. Une information confirmée par l'agence Bloomberg, glanée auprès d'une source anonyme. Le consensus ne s'étant pas fait autour de cette option, l'Opep+ a donc décidé de jouer les prolongations et d'entretenir le suspense. Après d'interminables conciliabules, l'Opep+ n'arrivant toujours pas à trouver de consensus, a fini par annoncer, tard dans la soirée, le report de sa réunion au 5 juillet. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés (Opep+) a reporté son sommet à lundi (5 juillet, Ndlr), après un échec des négociations sur les quotas de production durant le mois d'août, avait indiqué l'organisation. Une augmentation de l'offre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés de l'ordre de 2 millions de barils par jour d'ici fin 2021, soutenue par ses deux poids lourds, l'Arabie saoudite et la Russie, était toujours sur la table. Abou Dhabi avait campé sur sa position. Les discussions ont été freinées par les Émirats arabes unis qui tenaient à l'augmentation de leur production. Ce qui a conduit les «23» à reporter leur 18ème sommet sine die. Le bras de fer entre Riyadh et Abou Dhabi a pris fin hier. L'Opep+ a ouvert prudemment ses vannes. Un message clair au marché. Comment répondra-t-il? On le saura dès aujourd'hui...