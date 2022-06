Se dirige-t-on vers un quatrième choc pétrolier après ceux de 1973, 1979 et 2008? L'hypothèse n'est pas à écarter. Les indices ne trompent pas en tout cas: les prix du pétrole ont pris plus de 20 dollars depuis le début du conflit armé russo-ukrainien après avoir frôlé les 140 dollars dans la nuit du 6 au 7 mars sur le marché asiatique. L'UE y a ajouté son grain de sel en décrétant un embargo sur les barils russes. L'Union européenne a-t-elle joué avec le feu en décidant de mettre fin à ses importations de pétrole russe? Certainement! Cette «étincelle» a propulsé les prix à des sommets plus vus depuis plus de deux mois et ce n'est probablement pas terminé. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, pour livraison en juillet, progressait, hier, à 10h50, heure algérienne, de 1,59% pour s'afficher à 123,60 après avoir fait un pic à plus de 124 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate américain pour livraison le même mois, grimpait de son côté de 3,31% à 118,84 dollars, après être monté à 119,83 dollars, réalisant ainsi un plus haut depuis début mars. Le baril a incontestablement trouvé dans la crise ukrainienne une rampe de lancement pour battre des records ou à défaut se situer à des sommets inattendus. Il n'est en effet pas très loin le temps où l'on disait qu'un baril à 100 dollars était révolu. Nous y voilà et sans doute pour longtemps. Le baril de Brent retrouve son niveau de mi- 2014, où il affichait plus de 122 dollars. Un scénario sur lequel n'a parié aucun expert depuis le début de la crise sanitaire, notamment. Il faut rappeler en effet que le 20 avril 2020, le Brent s'était enfoncé à 16 dollars et en territoire négatif pour le pétrole américain, à moins de 37 dollars. Du jamais-vu! Les prix ne reprendront des couleurs qu'avec la décision de l'Opep et de ses alliés de retirer près de 10 millions de barils par jour du marché. La suite est connue. L'Opep+ augmente sa production et met sur le marché environ 400000 barils par jour, mensuellement, depuis juillet 202 avant que la crise ukrainienne ne rebatte les cartes. Une situation qui fait planer des risques conséquents sur l'offre de pétrole. Depuis surtout que l'UE a rendu son verdict sur le boycott du pétrole russe lors d'un sommet tenu à Bruxelles les 30 et 31 mai 2022. Que dit l'accord auquel sont finalement parvenus les «27»?

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont convenus d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année. «Cela couvre immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole en provenance de Russie, coupant une importante source de financement de sa machine de guerre. Pression maximale sur la Russie pour mettre fin à la guerre», a déclaré via Twitter le président du Conseil européen, Charles Michel. «En Européens, unis et solidaires du peuple ukrainien, nous prenons ce soir de nouvelles sanctions. Nous avons décidé de mettre fin aux importations de pétrole russe à 90% d'ici fin 2022», a-t-il ajouté. Quelles seront les conséquences sur le marché? Le dernier embargo de l'UE aggraverait certainement le contexte de l'offre de pétrole et maintiendrait le marché en sous-approvisionnement de 1,5 à 2 millions de barils par jour au cours du second semestre de cette année, a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ. En outre si pour les Russes cela doit représenter un manque à gagner de 10 milliards de dollars, pour les Européens qui importaient plus de 3 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers par jour de Russie en avril, il va falloir trouver d'autres fournisseurs. À quel prix? «Nous pensons qu'une fois que les petits caractères de l'interdiction de l'UE deviendront plus clairs dans les jours à venir, quant au calendrier et à l'étendue complète de l'interdiction, nous pourrions voir les prix du pétrole dépasser les 130 dollars le baril», a indiqué Suvro Sarkar, analyste principal de l'énergie à la DBS Bank. On est vraisemblablement tout proche d'une nouvelle crise pétrolière...