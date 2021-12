L'investissement dans le domaine de l'industrie navale a toutes les chances de contribuer à la relance économique. Dans ce cadre, la wilaya d'Annaba est bien placée au vu de ses importantes potentialités lui permettant de développer une industrie navale réelle. Néanmoins, les labyrinthes et les obstacles bureaucratiques ainsi que l'approche de gestion adoptée pour cette filière ont démobilisé les investisseurs et les porteurs de projets. Toutefois, la mise en place de la cellule d'écoute des investisseurs, présidée par le wali d'Annaba, a ressuscité plusieurs demandes d'investissement dans la construction, la réparation et l'entretien de bateaux de pêche. Un secteur comptant parmi les plus importants piliers de la relance économique, en matière de construction navale. À cet effet, une commission interministérielle chargée du suivi des demandes des investisseurs pour bénéficier de poche foncière pour le développement de l'industrie navale a été reçue, lundi, par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba. Une visite s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique des hautes autorités du pays pour parvenir à la relance économique et créer des opportunités de richesses et d'emplois dans ce domaine stratégique. Les investisseurs actifs, ayant bénéficié de poche foncière, ont été reçus par les mem-bres de ladite commission. Une rencontre qualifiée de fructueuse par certains investisseurs. Une rencontre ayant permis de lever tous les obstacles entravant leurs activités. Les investisseurs ont exprimé, à travers leurs projets ambitieux, leur engagement à faire d'Annaba un pôle leader dans le développement de l'industrie, la construction, la réparation et l'entretien des bateaux de pêche, au sein d'une stratégie répondant aux normes internationales et à même de contribuer à la relance économique. A ce sujet, la réalisation d'un projet de construction navale dans le cadre d'un investissement privé sera entamée «prochainement» à Annaba en vue de redynamiser le secteur de la pêche et des activités liées à la mer. Un terrain de 8 500 m2 a été réservé à ce projet. Appelé à favoriser le développement des activités de pêche et de loisirs, ce projet «stratégique» assurera la construction de bateaux de pêche (35 mètres) et de plaisance d'une capacité de 250 passagers. Implanté sur les rives de l'oued Seybouse dans la commune d'El Bouni, les travaux de réalisation de ce projet démarreront début 2022. À terme, ce projet générera 72 emplois directs et d'autres indirects. La flotte de pêche de la wilaya d'Annaba compte 640 embarcations, dont 147 sardiniers et un thonier. Il est à rappeler que l'Etat accorde une importance capitale à ce domaine vital, au regard de la grande facture d'importation induite par l'acquisition de différents navires de l'étranger. Dans cette optique, les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba oeu-vrent pour le développement de l'industrie de la construction navale et la maintenance locale des navires, à travers la valorisation des capacités locales pour atteindre les objectifs tracés par les hautes instances de l'état.