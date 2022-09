Implanté à l'extrême est de la wilaya d'Oran, très précisément dans la commune de Bethioua, le complexe sidérurgique Tosyali, poursuit son ascension et continue à occuper une place importante dans le commerce extérieur. Cette semaine, le complexe a exporté, vers l'Angola, 15.000 tonnes de tubes en spirale anticorrosion, de grande taille et de longueur de 55 mètres. «La cargaison a été chargée en trois phases depuis le port d'Arzew», a indiqué le directeur du commerce extérieur en charge du suivi de l'investissement de ce complexe, Azzi Ramzi, ajoutant que «la valeur totale des tubes en spirale s'élève à 20 millions de dollars». La même source a révélé que d'autres opérations «suivront ce mois d'octobre et seront destinées vers la Tunisie et un nombre de pays africains». Les responsables en charge de la gestion et de la promotion des produits d'aciérée font état de leur volonté d'accroître les exportations de divers types de fer vers les pays africains voisins, l'Europe, l'Amérique tout en répondant aux exigences du marché national, en plus d'engranger le maximum des recettes calculées en devise. Cette politique a été, au cours des six premiers mois de l'année en cours, couronnée par l'exportation de 571.000 tonnes de produits sidérurgiques, soit une augmentation de 10% comparativement à la même période de l'année dernière, engrangeant des revenus équivalents à 450 millions de dollars. Ces exportations ont été opérées à partir des ports d'Oran, Arzew et Mostaganem et expédiées vers de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Dans cette perspective, Tosyali s'est mis au diapason avec la politique visant à exporter 1,5 million de tonnes de divers produits sidérurgiques et à atteindre par la même un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars d'exportations au courant de l'année. Durant les neuf premiers mois de l'année écoulée, Tosyali a exporté pour une valeur de 550 millions de dollars. Aussi, le complexe a exporté, du fer à béton, du fil machine et différents types de canalisations, vers 25 pays en Europe, Afrique et Amérique. Il a également exporté, pour la première fois cette année, ses produits vers l'Asie (Indonésie et Chine), notamment 70.000 tonnes de rond à béton. La production du complexe, durant l'année en cours, a atteint 3 millions de tonnes de différents produits en fer commercialisés localement, ainsi que les produits destinés à l'exportation. La société prévoit de doubler sa production à 6 millions de tonnes de différents produits à l'horizon 2025, après la réalisation de l'usine de production d'acier plat utilisée dans la fabrication automobile, ainsi que des pièces de rechange et des équipements domestiques. Le projet, d'une capacité de production de 2 millions de tonnes par an d'acier plat, dont les travaux démarreront en novembre prochain pour un délai ne dépassant pas 30 mois, créera quelque 2.000 postes d'emploi directs et indirects. Pour s'ancrer encore plus au niveau national et assurer la présence de ses produits sans interruption ni rupture, Tosyali Algérie a ratifié une convention avec la Société nationale de transport ferroviaire portant sur le transport de ses produits par voie ferroviaire à partir de la gare de Hassi Mefsoukh (est d'Oran) vers les wilayas du pays et vers le port d'Oran, notamment dans le cadre de la politique d' exportation. Ce complexe a été honoré par le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'année 2021. Un trophée décerné par le World Trade Center Algiers (Wtca).