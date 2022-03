Le cours du pétrole a été coté le 24 mars, 9h GMT 2022 à 122,52 dollars pour le Brent et pour le Wit 115,25 dollars. La crise ukrainienne préfigure d'importantes mutations dans les relations internationales, militaires, sécuritaires, politiques, culturelles et économiques, où la crise actuelle a des impacts sur le cours du pétrole/gaz, mais également sur la sécurité alimentaire dont la Russie et l‘Ukraine représentent en 2021 30% des exportations mondiales. Cette contribution est une synthèse d'un long interview - que j'ai donné lors de mon bref séjour à Paris à la radio internationale Beur/Fm/Paris, interviewé par le P-DG de Beur/Tv, en trois parties, qui a été diffusé le dimanche 20 mars 2022 de 16 à17h: tensions entre les USA/Europe et la Russie, la position de la Chine sur le dossier de l'Ukraine et les impacts sur la sécurité énergétique/ alimentaire et le rôle de l'Algérie acteur stratégique sur le plan sécuritaire et énergétique.

Quelles sont les incidences des sanctions économiques contre la Russie, sur le système monétaire international surtout pour la décision du président russe le 23 mars 2022 que les paiements des exportations de gaz naturel russe vers l'Europe devaient s'effectuer en rouble au lieu de l'euro et ce, dans un délai d'une semaine suite aux décisions d'un certain nombre de pays occidentaux de geler les avoirs russes, ce qui constitue aux yeux de Moscou un manquement de l'Occident à ses obligations et un travail de sape de la confiance dans ses devises. L'alternative de la Chine où les relations commerciales de Pékin et de Moscou étant régies à 17,5% par le yuan, le système de paiement Cips étant principalement utilisé pour régler les crédits internationaux en yuan et les échanges liés à l'initiative «Belt and Road», agissant comme un système alternatif au traditionnel Swift créé en 1973, bien qu'il n'en soit pas encore totalement indépendant contrebalancera t-il les prévisions de la Commission européenne dans sa note officielle du 8 mars 2022 d'un plan visant à supprimer sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes, prévoyant notamment de réduire la demande européenne en gaz russe de deux tiers d'ici à la fin de l'année 2022 et cela est-elle réalisable, devant éviter les utopies.

Un scénario à moyen terme qui donnerait une nouvelle reconfiguration économique avec la possibilité d'un accroissement des échanges entre la Russie de la Chine où les relations commerciales de Pékin et de Moscou étant régies à 17,5% par le yuan. Il en est de même de la proposition de l'Inde,,selon des agences internationales en date du 12/03/2022 d'importer le pétrole russe et d'autres matières premières moyennant un règlement de la transaction dans un système rouble/roupie, Et qu'en sera-t-il si demain l'Arabie saoudite, qui a toujours été un allié stratégique des USA décidait qu'une fraction de ses ventes d'hydrocarbures vers la Chine, idem pour l'Iran, serait payée en yuan, dans le déclassement du dollar en tant que monnaie internationale, idem pour l'Iran, qui serait payé en yuan, dans le déclassement du dollar en tant que monnaie internationale?

Réserves de change mondiales

Encore qu'il faille être prudent où d'après la Banque des règlements internationaux (BRI) en 2019, avant la pandémie mondiale de Covid-19, 88% des transactions se faisaient en dollars, contre seulement 32% en euros et 17% en yen, 80% des importations libellées en dollars ne transitent pas par les États-Unis et quasiment tout le commerce libellé en euro passe par au moins un pays de la zone euro, contribuant à faire du dollar la monnaie d'investissement par excellence. Avant la pandémie, le dollar domine sa part s'élevant à 61% au 1er janvier 2020, suivi de l'euro (21%) et la monnaie chinoise, le renminbi (RMB), réalise un début de percée avec 2% des réserves de change mondiales désormais libellées en RMB, contre 1,1% en 2014-15, Le Yuan selon le FMI, dans le financement du commerce mondial ayant décru en valeur depuis 2014 où sa part est tombée à 4,61% contre 8,66% mais devrait dépasser le yen japonais et la livre sterling pour devenir la 3e monnaie internationale de règlement la plus reconnue d'ici 2030, selon une prévision de Citibank.

Quelles sont les incidences des tensions actuelles sur la sécurité alimentaire? Selon le site Terre-net et la FAO nous assistons à une dangereuse spirale de hausse des prix et des coûts agricoles, les tensions entre la Russie et les USA/Europe amèneront 8 à 13 millions de personnes supplémentaires à s'additionner aux 811 millions de personnes touchées par la faim actuellement dans le monde. Le prix des engrais nécessaires pour l'agriculture est directement corrélé à celui du gaz et dans une moindre mesure à celui du pétrole, une corrélation pratiquement instantanée entre les engrais azotés et le gaz naturel qui représente de l'ordre de 80% de leur coût de fabrication, une hausse du prix du gaz naturel se répercutant sur les engrais azotés. Ainsi,pour le cours du 05 mars 2022, l'urée a été cotée en Bourse à 1035 euros la tonne, la solution azotée 850 euros la tonne et l'ammonitrate 1205 dollars la tonne. Le prix des produits agricoles est amplifié du fait que les expéditions russes depuis la mer d'Azov ont été interrompues et celles en provenance des ports russes de la mer Noire ont chuté.

Affectant la rupture d'approvisionnement et donc l'équilibre du marché mondial de trois produits, hausse des prix accentuée à la suite de la sécheresse affectant les productions du Brésil et de l'Argentine: le blé, le maïs et le tournesol dont le cours du blé tendre le 05 mars 2022 a été coté 379 euros la tonne et le 7 mars 2022, la tonne de blé a atteint le record historique de 422,50euros la tonne sur Euronext. Le cours du blé fluctue entre 342 et 360 euros la tonne, la Russie et l'Ukraine fournissant un peu moins de 15% de la production mondiale et environ 30% des exportations, l'Ukraine, 15% du marché mondial de maïs et étant le premier exportateur mondial d'huile de tournesol dont le cours au 22 mars 2022 est de 1010 euros la tonne. Avec la Russie, l'Ukraine contrôle la moitié de la production mondiale de graine et 70% des exportations (graine + huile).

Le tournesol arrive loin derrière le soja et le palmier à huile sur le marché mondial des oléagineux, mais joue un rôle significatif pour les huiles alimentaires et les tourteaux destinés à l'alimentation du bétail. Les cours du colza progressent très nettement dans le sillage des autres huiles selon le cabinet Agritel, l'huile de palme, 1000 euros la tonne et à 6 458 ringgit la tonne, sur l'échéance de mai 2022. L'impact de la crise alimentaire mondiale sera plus dramatique sur les pays importateurs de produits alimentaires, pas seulement l'Algérie et l'Egypte, et les plus vulnérables n'ayant pas les moyens de financement comme la Tunisie, le Liban et les pays d'Afrique subsaharienne. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, caractérisée par l'interdépendance des économies, l'Europe étant dépendante de plus de 26% pour le pétrole et plus de 40% de la consommation de gaz de la Russie, mais la Russie dépendante également de l'Europe pour ses exportations/importations influant sur son PIB.entre 15/20%, la monnaie russe, ayant été cotée début mars 2022 à 136,26 roubles pour un euro le 24 mars 2022, soit une baisse de plus de 40% depuis le début de l'année 2022. Et globalement,le conflit aura nécessairement un impact sur la croissance de l'inflation mondiale où selon l'Ocde dans un rapport publié le 17 mars 2022, évoque une perte d'un point de croissance et un sursaut de l'inflation de 2,5 points, le FMI étant encre plus pessimiste.

Interdépendance des économies

Aussi, le plus grand risque pour l'économie mondiale, si la crise se prolonge, est la stagflation, c'est-à-dire la combinaison d'une forte inflation et d'une faible croissance économique, qui va exacerber le coût de la vie de nombreux consommateurs, notamment les pays les plus vulnérables. En rappelant qu'avec les services souvent oubliés, selon le FMI entre 6/87 milliards de dollars en 2021 (contre 10/11 entre 2010/2019) et globalement ayant dépassé les 40 milliards de dollars en 2021 (biens et servies), malgré, toutes les restrictions qui ont accru le processus inflationniste parallèlement avec la dévaluation du dinar qui est coté le 24 mars 2022 à 142,5919 dinars un dollar et 157,1791 dinars un euro (contre 77/80 entre 2000/2004) afin de combler artificiellement le déficit budgétaire, selon nos estimations si le cours se maintient à 100 dollars, le gain net pour l'Algérie, hypothèse d'un niveau e production physique identique à celui de 2021, car existe une limite à court terme d'accroissement de la production physique du fait ‘du désinvestissement et d'une forte consommation intérieure, une recette additionnelle, une recette (à ne pas confondre avec le profit net, devant soustraire les couts) d' environ 15 milliards de dollars et 20 milliards de dollars en cas d'accroissement de la production physique de 5%. En termes de balance devise, on devra tenir compte de la hausse des prix au niveau mondial,le taux d'intégration des entreprises publiques et privées, ne dépassant pas les 15%, biens d'équipements, matières premières et biens alimentaires, dont le montant dépasse selon les statistiques douanières 8 milliards de dollars ente 2019/2020..

226 000 milliards ,de dollars de dettes

Si on applique une hausse des prix au niveau international de 40/50%,le gain net devrait fluctuer selon les deux hypothèses entre 5/7 5 milliards de dollars, sauf en cas de restriction drastique des importations qui risquerait d'accroitre les tensions sociales et de paralyser l'appareil économique. Existant un lien entre sécurité et développement, comme le rappelle le dernier numéro de l'ANP,la revue El Djeïch, espérons que cette manne additionnelle permettra de relancer l'économie et d'éviter les erreurs du passé, plus de 1000 milliards de dollars de recettes en devises entre 2000/2021 et une croissance dérisoire (voir notre interview au Monde.fr de février 2022 et le numéro de mars 2022 au magazine Jeune Afrique). Aussi, pour un pays peu diversifié qui dépend des hydrocarbures pour ses exportations, ce qu'il gagne d'un côté, il le perd de l'autre avec la hausse de ces prix. Sans une solution rapide, l'économie mondiale risque de connaître une récession pire que celle de l'impact du Coronavirus et la crise de 2008, avec une poussée inflationniste et du chômage au niveau mondial ce qu'on qualifie de stagflation. (voir nos contributions nationales et internationales sur la flambée du prix du pétrole et des denrées alimentaires, www.google.com mars 2022).

En conclusion, un des pays qui pourrait avoir une influence déterminante pour le dialogue entre la Russie et l'Ukraine, conciliant les deux points de vue est la Chine dont ses flux d'échanges avec les USA et l'Europe sont dominants, plus de 60%, car une récession économique menacerait sa croissance et sa future stratégie de la route de la Soie et uniquement pour l'Allemagne, locomotive de l'économie européenne, la croissance risque d'être divisée par deux pour 2022, selon la Banque centrale allemande.

L'Algérie qui a souffert du colonialisme, lors du récent vote à l'ONU sur la crise ukrainienne, ayant opté pour la neutralité, agit en fonction d'un certain nombre de principes, fondement de sa politique étrangère depuis l'indépendance politique et d'une volonté de contribuer à la sécurité de la région que ce soit dans le cadre d'une coopération avec l'Otan,, avec les structures de défense que l'Union européenne entend mettre en place et également avec la Russie, ou la Chine. Aussi, les défis futurs afin d'agir efficacement sur les événements majeurs, dépassent en importance et en ampleur, ceux que l'Algérie a eu à relever jusqu'à présent renvoyant à une nouvelle gouvernance, un front national tenant compte des différentes sensibilités, afin de garantir la cohésion sociale.