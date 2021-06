Au moment où le bureau syndical de l'entreprise Sider El hadjar met à l'index la direction générale qui traîne sur la question de la titularisation des contractuels CTA et CDD, les responsables de l'entreprise eux, expliquent et rassurent. En effet, c'est une guerre de communiqués, qui enflamme la scène sidérurgique au sein du complexe El hadjar d'Annaba. Impatient de la concrétisation de l'accord engagé par la direction générale de Sider el Hadjar, pour la régularisation de la situation des contractuels du complexe, le bureau syndical a pointé un doigt accusateur en direction de la DG, estimant qu'il s'agit d'un retard non justifié. Au-delà, le syndicat d'entreprise s'est dit déçu de la lenteur de l'application de l'accord, issu de plusieurs réunions aboutissant à l'adoption de la prise en charge de la titularisation progressive des contractuels en CAT et CDD. L'engagement devait être amorcé le 1er juin en cours, mais au bout de 20 jours, aucune permanisation n'a été opérée, intrigante situation pour le bureau syndical, qui a accusé la DGle d'entraver l'accord en traînant sans raison. Doutant de la bonne volonté de la DGle, le syndicat est allé jusqu'à s'interroger sur les vrais décideurs de cette entreprise, afin qu'ils puissent entamer l'application réelle de l'accord de titularisation. Une position de déstabilisation a semé le doute et le manque de confiance entre les deux parties. Suite à quoi, le syndicat de Sider Annaba, interpelle les pouvoirs publics quant à une intervention rapide afin de mettre fin aux agissements et à la politique adoptés par le conseil d'administration du complexe d'El Hadjar. Une politique qui, selon le bureau syndical, ne profite ni au complexe ni au programme de développement tracé par les pouvoirs publics. Les accusations du syndicat ont aussitôt fait réagir la DGle du complexe Sider qui, dans un communiqué, a «assuré du maintien de sa position sur la question des contractuels. L'opération du changement des CDD en CDI se poursuit selon ce qui a été convenu et retenu dernièrement lors du conseil d'administration et les partenaires sociaux», a indiqué le communiqué. Ce dernier a mis en exergue, la bonne volonté de la DGle quant à l'adoption de la régularisation des CDD, qualifiée de décision courageuse «(...) contrairement à ce qui se propage (...)», a précisé la mime source. Cette dernière, qui explique qu'aucune entrave n'est enregistrée. «La DGle a récemment demandé aux concernés de préparer leurs dossiers et la direction générale a chargé la direction des ressources humaines d'amorcer la seconde phase, à savoir la convocation, dès la semaine prochaine, du premier groupe pour subir le contrôle médical et la signature de leurs contrats», a conclu le même communiqué.