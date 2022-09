Une réunion périodique gouvernement-walis est prévue samedi prochain. La rencontre sera dirigée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette réunion sera le prolongement du mouvement qui a été opéré au sein du corps des walis il y a une dizaine de jours par le président de la République.

Selon des sources concordantes, la réunion devrait porter sur la relance des projets structurants et les investissements publics en cours actuellement. L'on s'attend à ce que le Président interpelle les walis à l'effet de les sensibiliser à l'objectif premier des commis de l'État, celui de se mettre au travail d'une manière concrète en direction des citoyens et prendre en charge leurs préoccupations quotidiennes.

L'action des walis et le bilan de leurs actions seront, à n'en pas douter, au centre des débats, histoire d'évaluer le bilan de l'État entre deux rencontres gouvernement-walis.

À bien suivre les déclarations du chef de l'État, l'on perçoit sa détermination à bannir certaines pratiques de gestion adoptées. Aussi, la rencontre misera-t-elle sur le passage d'une gestion «folklorique» des affaires publiques, à une gouvernance moderne, à l'écoute des citoyens. Il faut dire, à ce propos, qu'il existe encre certains walis qui font dans la parade au lieu d'assumer leurs missions qui consistent à agir efficacement afin de juguler les problèmes lancinants qui caractérisent la vie des citoyens. Or, les directives présidentielles prônent une nouvelle gestion où la fonction de wali doit se confondre avec l'action obéissant aux normes managériales.

Le président Tebboune veut que les walis rompent avec le mode de fonctionnement bureaucratique et qu'ils s'insèrent dans une nouvelle dynamique de gestion où l'approche managériale et entrepreneuriale doit prendre le dessus comme mode opératoire dans la gestion des affaires publiques.

La prochaine rencontre devra donc affiner le débat au sein des institution publiques sur la manière la plus rapide qui peut permettre aux walis d'accélérer le processus d'accompagnement des entreprises et leur offrir les moyens pour pouvoir travailler dans la sérénité et en dehors de la spirale bureaucratique.

En tout état de cause, l'action économique et la création de la richesse et de l'emploi doivent être la priorité. Les walis sont censés s'adapter à la nouvelle conjoncture économique et politique du pays et sortir de la gestion qui favorise l'inertie et l'immobilisme.

L'accompagnement et l'encouragement des capitaines de l'industrie et des hommes d'affaires, en leur facilitant le climat des affaires, l'initiative d'entreprendre des projets d'investissement, seront les missions phares du wali qui doit se transformer en un véritable manager.

Le président Tebboune a eu recours à un mouvement dans le corps des walis qui n'est pas des moindres. C'était un message clair pour ceux qui ne veulent pas s'arrimer aux nouveaux défis et exigences qui s'imposent au pays, sur le plan économique. La dernière rencontre gouvernement-walis a été l'occasion, pour le président de la République, d'insister sur l'action nécessitant «la facilitation de l'acte d'investir pour sortir du statu quo et impulser une dynamique au développement». La prochaine rencontre va certainement recentrer encore une fois les orientations qui seront une sorte de feuille de route pour les anciens et les nouveaux walis pour concrétiser la mission qui leur est dévolue, à savoir de faire du rôle du wali un stimulateur du marché national et un facteur de dynamique économique et de développement national.

À ce propos, le président de la République n'a cessé de rappeler aux walis qu'il ne faut pas décourager les gens. «Laissez-les travailler et créer des richesses et des emplois.»

Les walis sont à l'épreuve, la situation économique du pays l'exige. L'obligation de résultat est devenue le seul critère à même de maintenir le wali dans son poste ou de le sanctionner.

Les walis doivent opérer leur mue et sintégrer dans la nouvelle dynamique de gestion dont le management et l'esprit d'initiative et d'entreprise sont les nouvelles formes de la gestion moderne et efficace.