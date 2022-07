Les pistes d'une forte coopération bilatérale algéro-égyptienne, touchant à différents domaines d'activités économiques et commerciales prennent forme, à la faveur d'un rapprochement réaliste entre les deux pays. La toute récente visite du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli à Alger, en compagnie d'une forte délégation ministérielle, traduit cette volonté politique réelle des deux pays, de s'engager dans la voie d'une coopération bilatérale fructueuse.

À l'issue d'une courte visite en Algérie, le Premier ministre égyptien a pu s'entretenir avec le président de la République, ainsi qu'avec son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmen, autour des pistes et opportunités à explorer.

À la faveur de la tenue des travaux de la 8e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne, coprésidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et son homologue égyptien, Moustapha Madbouli, la relance de la coopération bilatérale est consacrée pleinement, à travers l'identification des volets de collaboration.

Dans ce contexte, l'Algérie sollicite l'expertise égyptienne en matière de «création de zones industrielles, les moyens de transférer cette expérience à l'Algérie ainsi que la création de zones franches publiques et privées». Il est également question «d'opportunités de coopération et de partenariat disponibles dans les différents domaines, en tête desquels l'énergie, où l'Algérie propose l'investissement dans les domaines d'exploration et de production du gaz et du pétrole».

D'autres pistes de travail sont également identifiées, parmi lesquelles, de grands projets qui doivent être relancés ou réimpulsés. Au total, ce sont pas moins de 12 accords bilatéraux qui ont été signés entre les deux pays, notamment dans «l'industrie, la promotion de l'investissement, le développement des exportations, le soutien des projets et des petites, moyennes et microentreprises, l'entrepreneuriat, la Bourse, les ressources en eau, l'emploi, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation diplomatique, l'environnement, la jeunesse et les sports, et les affaires religieuses et les wakfs, etc....».

Pour rappel, les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays ont connu un bond de 5,5% en 2021, comparativement à 2020, totalisant un volume de 787 millions d'USD, contre environ 747 M USD en 2020.

«L'Egypte avec qui nous entretenons des relations historiques est l'un des plus importants partenaires arabes de l'Algérie en termes de volume d'investissements et d'échanges commerciaux», dira Benabderrahmane à l'issue des travaux de cette commission algéro-égyptienne.