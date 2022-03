Plusieurs familles ont été endeuillées ces dernières semaines à cause d'explosions de gaz, survenues dans plusieurs wilaya du pays, dont Constantine, Ouargla et Annaba entre autres. Des sinistres, le plus souvent, occasionnés par le vol des équipements de la Sonelgaz, notamment les câbles de raccordement au réseau du gaz et de l'électricité. Sont également ciblés par ces vols, les compteurs. Des actes criminels perpétrés par des bandes de voleurs spécialisés dans le vol d'équipements en cuivre, revendus entre 8 000 et 9 000 DA le lot. Des aigains acquisant «l'appétit» des gangs aussi bien des voleurs que des receleurs. Des actes, aux conséquences, souvent, mortelles, qui viennent allonger la liste macabre du monoxyde de carbone, en raison du mauvais usage des équipements électroménagers, chauffages et chauffe-bains. Une situation ayant interpellé la Sadeg-Est- Annaba qui a organisé une journée d'information et de sensibilisation au Palais de la culture et des arts, Mohamed-Boudiaf. Ont pris part à cette journée, les représentants de la Sonelgaz de Constantine, Skikda, Guelma, El Tarf et Souk Ahras. Dans son allocution d'ouverture, Brahim Abbès, directeur de la distribution d'électricité à Annaba, a évoqué la vandalisation et l'atteinte portées au réseau de gaz. Selon le locuteur, la wilaya d'Annaba a été choisie pour le lancement de l'événement national qui sera généralisé à travers les wilayas du nord et de l'ouest du pays. Un fait organisé sous le thème: «Comment se comporter avec les équipements ménagers». Pour la Sadeg-Est-Annaba, ce programme de sensibilisation a été lancé dès le début du mois d'octobre. Une période coïncidant avec le début de l'hiver.