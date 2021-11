En phase de concrétisation des actions profondes menées par le groupe Sonelgaz dans l'optique d'un déploiement inédit sur les marchés africains, la première opération importante d'exportation d'équipements fabriqués localement, vers un pays du Moyen-Orient, a été lancée hier. C'est du moins ce qu' a annoncé le P-DG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, précisant, qu' «il s'agit des premières turbines à gaz algériennes fabriquées par l'entreprise GE Algeria Turbines (Geat) de Batna, filiale du groupe».Une opération annoncée en octobre dernier, et qui dénote la détermination du groupe à confirmer son engagement dans le domaine de l'exportation des services et des équipements dans la région, notamment en Afrique. Une voie qui est renforcée notamment par les marchés, les partenariats en cours avec plusieurs pays d'Afrique, en l'occurrence, le Mali, le Nigeria, la Mauritanie et, bientôt, la Tanzanie. Un déploiement qui dénote une force de frappe presque imparable dans le domaine, dans la mesure où en plus de l'expertise algérienne, la production et la distribution de l'énergie électrique, le groupe dispose de capacités d'intégration élevées dans la production des équipements, pour autant que les plus importants composants des centrales électriques sont de fabrication locale, tels que les câbles et les turbines, ce qui lui confère, en matière de compétitivité et de concurrence, une force de négociation indiscutable. Dans ce sens, Boulakhras a fait état de «la demande accrue sur ce type d'équipements, manifestée par les partenaires de plusieurs pays, ce qui permettra la création d'un tissu industriel prometteur en la matière». C'est donc à travers cette première opération, qui consiste à vendre deux cycles ouverts de production composés de deux turbines à gaz de type F.049 et deux générateurs, avec leurs équipements connexes, d'une capacité de production de 500 mégawat pour un client du Moyen-Orient, que s'ouvre un marché important au groupe Sonelgaz, qui est en phase de concrétiser une présence sans précédent en Afrique, à travers un marché qui représente plus de la moitié du continent, en matière de couverture électrique.