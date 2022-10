Production de panneaux photovoltaïques, stockage d'énergie solaire, développement de l'hydrogène vert, fabrication des compteurs intelligents et numérisation des réseaux de distribution auront été au centre de la réunion en visioconférence qu'a tenue le P-DG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, avec les responsables de la compagnie d'électricité italienne Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica). Les deux parties ont longuement abordé les voies et moyens de coopération, note un communiqué de Sonelgaz, immédiatement après cette rencontre virtuelle qui augure de perspectives prometteuses, notamment pour le développement de chantiers très actuels du «renouvelable». En effet, et pour la concrétisation de ces derniers, Sonelgaz arrime son char à un géant mondial de l'énergie. Enel est, en effet, le plus important producteur d'énergie géothermique au monde avec plus de cent ans d'expérience et trente-deux centrales en service en Italie et vingt dans le monde. L'entreprise italienne dispose également des plus importantes centrales photovoltaïques en service en Italie. Lors de la communication avec les responsables d'Enel, Mourad Adjal n'a pas manqué de rappeler le niveau des relations algéro-italiennes, qui offrel une atmosphère propice à la coopération et au partenariat dans le secteur de l'énergie, exprimant la disponibilité de Sonelgaz à coopérer avec la compagnie italienne d'électricité dans les domaines évoqués en commun.

Mourad Adjal a en outre souligné l'importance de ce partenariat et sa pertinence à l'échelle du continent africain, où, les deux parties sont en quête de marchés.

L'on précise que les travaux de cette rencontre ont permis de sceller un accord pour la mise en place d'un groupe de travail spécialisé afin de concrétiser ces axes prioritaires du 3e millénaire. Mourad Adjal a par ailleurs appelé à programmer des visites de travail entre les deux parties afin de concrétiser sur le terrain les résultats de cette rencontre.

Le mot est dit, Sonelgaz veut passer au concret en se liant de partenariat avec l'énergéticien Enel pour qui les énergies vertes, dont l'éolien et le solaire ne sont pas une simple vue de l'esprit mais bel et bien des axes prioritaires de développement. Bâtir l'avenir autour de l'énergie verte, avec pour objectif d'augmenter sensiblement les capacités du renouvelable. C'est de cela dont il s'agit, désormais.