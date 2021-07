Sonelgaz constitue un des bras armés du plan de relance économique du pays, une des pièces maîtresses, qui doit contribuer à l'instauration du nouveau modèle de croissance qui doit l'affranchir de sa dépendance à son pétrole. Une question vitale, une «mère des batailles», qu'il va falloir engager dans l'immédiat, si le pays veut sortir de ce stress chronique, que le moindre plongeon des cours de l'or noir lui fait vivre depuis l'indépendance. Sonelgaz, un des fleurons de l'économie nationale est déjà sur les rangs. Elle part à la conquête du continent européen. La Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) étudie l'éventualité d'aller vers des interconnexions avec l'Europe, a indiqué son président-directeur général lors du Forum Afrique Cian 2021, qui s'est déroulé le 1er juillet à Paris. «L'éventualité d'aller vers des interconnexions avec l'Europe (...) grâce aux infrastructures énergétiques dont elle dispose» a été évoquée par Chaher Boulakhras, lors d'un débat organisé à l'occasion de cet évènement et durant lequel il est intervenu en compagnie du président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir, sur les moyens engagés par l'Algérie pour sa relance économique et sa stratégie en termes d'investissements. Un projet qui est tributaire de préalables qu'il est nécessaire de réunir, à savoir le marché, une masse critique minimale, ainsi qu'un partenariat pour réaliser cette interconnexion, a expliqué le patron de Sonelgaz, qui a souligné, en outre, que cette interconnexion demeure une industrie très capitalistique. La production et le transport électriques pourraient être de très bonnes niches d'investissements, mais aussi de partenariat, a-t-il soutenu. Cette offensive devrait lui permettre de faire coup double. Sonelgaz mise en effet sur des partenariats avec les entreprises européennes, françaises en particulier, pour partir à la conquête du marché africain. L'énorme potentiel que recèle le marché local, doit lui permettre de concrétiser cette ambition. Un projet, sur les 10 prochaines années, de plus de 20 000 kilomètres de réseau de haute et très haute tension, en plus de 350 postes haute tension, est en cours de réalisation. Sonelgaz ambitionne, en parallèle, de poursuivre, sur le plan régional, le développement et la consolidation des échanges énergétiques avec les pays voisins, a souligné le successeur de Mohamed Arkab.

La décision, «historique», prise par les autorités de relier l'Algérie au sud de la Libye avec une ligne de plus de 500 km, dans le cadre de l'interconnexion maghrébine, vers l'Afrique du Nord et dans une seconde phase vers le Sahel, a été citée à ce propos par le patron de Sonelgaz. Les démarches entreprises par l'Algérie pour améliorer le climat des affaires et encourager les investissements étrangers, est un signal «fort», les réformes engagées, sur le plan légal, institutionnel, transversal, financièr et fiscal, le confirment, a souligné Chaher Boulakhras, qui a mis en exergue la promulgation récente de la loi sur les hydrocarbures qui offre un environnement plus attractif aux investisseurs. «Le potentiel est là» et l'Algérie est une «véritable terre attractive» en matière d'investissement avec des IDE qui commencent à progresser, à l'instar des quelque 450 entreprises françaises qui activent en Algérie, a indiqué le patron de Sonelgaz. Les avantages de la suppression de la règle des 51/49% qui ne concerne, désormais, que

44 activités, ouvrant, ainsi, tous les autres créneaux comme l'agriculture, le tourisme, les services, les banques et les assurances, aux étrangers, ont été mis en exergue par le président du Cnese, Réda Tir, qui a invité les investisseurs étrangers à venir investir en Algérie, tout en précisant que le champ est ouvert à l'actionnariat étranger avec même la possibilité de création de succursales algériennes.