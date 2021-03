La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a adopté une stratégie à long terme pour la commercialisation du gaz face à une rude concurrence à l'international, et ce, afin de consolider ses parts sur ses marchés traditionnels, notamment en Europe, a indiqué le groupe dans son dernier bulletin d'information. Après l'entrée de nouveaux fournisseurs avec de grandes capacités de production, tels que les Etats-Unis et la Russie, provoquant la chute du prix du gaz, «la scène gazière mondiale a fortement été bouleversée, impactant la liste limitée des fournisseurs traditionnels de ce marché, dans laquelle l'Algérie est inscrite», souligne Sonatrach dans sa Newsletter, spécial 24 février. Devant ces nouveaux concurrents, Sonatrach, fournisseur traditionnel du marché européen, «s'est, inscrite dans une stratégie à long terme visant à consolider ses parts sur ses marchés traditionnels et à maximiser ses revenus, tout en satisfaisant une demande nationale en constante croissance». Cette stratégie s'appuie, d'une part, sur la flexibilité de l'offre gazière grâce à la diversité des voies d'exportation entre gazoducs, terminaux de liquéfaction et flotte de navires, et, d'autre part, sur la proximité du marché européen et à sa réputation de fournisseur fiable. Une stratégie à même de conforter sa position de fournisseur essentiel de gaz pour l'Espagne et pour l'Italie, tout en diversifiant ses clients, à même d'atteindre d'autres marchés rémunérateurs et générateurs de marges, à l'instar du marché asiatique.