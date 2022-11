Sonatrach justifie une fois de plus son statut de colonne vertébrale de l'économie nationale en s'impliquant dans le développement de secteurs qui a priori ne sont pas ceux de leur prédilection. À ce propos, le statut qu'occupe la Compagnie nationale des hydrocarbures souligné par le président de la République prend tout son sens. Sonatrach est «l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale», avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, le 23 juin dernier, à partir d'Oran à l'occasion de la XIXe édition des Jeux méditerranéens. Le groupe pétro-gazier vient d'en faire la démonstration et s'impose comme bras armé de «l'économie nationale», de sa diversification en marche. Un appui de choix dont va bénéficier le secteur de l'agriculture.

Le groupe Sonatrach a signé, lundi (31 octobre 2022, ndlr) à Alger, un mémorandum d'entente avec l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole (Aaaid), portant sur le renforcement de la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'agriculture, indique le communiqué de l'entreprise pétrolière publié sur son site Web. Paraphé par le patron de Sonatrach, Toufik Hakkar et le président de l'Aaaid, Mohamed Benabid El Mazroui, le document porte sur plusieurs domaines de coopération, notamment l'étude d'opportunités d'investissements conjoints dans les secteurs de l'agriculture et des productions végétales et animales en Algérie, précise la même source.

Et c'est à la filiale «Agro-alimentaire activité (3A)» de Sonatrach de mettre en oeuvre cet accord. Sonatrach dispose des moyens financiers, des capacités techniques et de l'expérience dans la gestion, qui lui permettent de devenir un acteur pionnier dans ce genre de projets, a affirmé son P-DG Toufik Hakkar, soulignant la nécessité de s'orienter vers l'investissement agricole dans ce contexte en particulier, compte tenu de l'importance de ce domaine dans la garantie de la sécurité alimentaire du pays. Il faut souligner qu'à ce propos l'Algérie a fait de 2023 l'année de la consolidation de sa sécurité alimentaire. «L'année 2023 sera celle du renforcement de notre sécurité alimentaire et sanitaire en assurant la disponibilité à travers des produits de base, qui sont actuellement importés, et à travers la réalisation de l'autosuffisance en exportant l'excédent», a déclaré le 20 octobre 2022 le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane dans son allocution à l'ouverture du forum sur l'export.

Sonatrach apporte sa pierre et son savoir-faire à ce défi. Ce rôle majeur de l'entreprise pétro-gazière est d'autant plus significatif, remarquable en ces temps de grandes turbulences qui secouent la planète et mettent de nombreux pays en situation de précarité économique et alimentaire. Il faut savoir, à cet effet, que la filiale «3A» de Sonatrach est déjà opérationnelle. Elle a réalisé des investissements dans la région de Gassi Touil (Hassi Messaoud) et dans la wilaya de Ouargla sur une superficie de 1000 hectares. Le mémorandum d'entente signé avec le groupe Sonatrach allait concourir à la réalisation de l'intégration au mieux des intérêts des deux parties, a déclaré pour sa part, le président de l'Aaaid.

Il constitue une phase importante dans le processus de coopération avec l'Algérie, notamment après la promulgation de la nouvelle loi relative à l'investissement, a ajouté Mohamed Benabid El Mazroui. Le nouveau Code des investissements n'a vraisemblablement pas fini de séduire... Certains pays, à l'instar de l'Italie, ont pratiquement acté leur présence dans le secteur de l'automobile. La France, l'Allemagne, la Russie... ont affiché leur intention de lier des partenariats dans divers secteurs (industriel, agricole, pharmaceutique...) dont les énergies renouvelables.