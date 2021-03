La lune de miel se poursuit entre les deux compagnies. Le partenariat est une des priorités de Sonatrach qui compte mettre en oeuvre un plan d'investissement de 40 milliards de dollars pour les cinq années à venir. La coopération devient de facto, incontournable pour elle avec comme ambition de se hisser au niveau des majors pétroliers. L'épine dorsale de l'économie nationale vient de prouver une nouvelle fois, qu'elle ne déviera pas de la trajectoire qu'elle a suivie. C'est la piste transalpine qui le confirme. Elle enchaîne les accords, tout naturellement, pour concrétiser ses objectifs. Les derniers en date ont été paraphés le 25 mars 2021. Le groupe Sonatrach et l'italien Eni ont signé, jeudi, à Milan (Italie), plusieurs accords dans les domaines de l'exploration et la production des hydrocarbures, a indiqué un communiqué de la Compagnie nationale des hydrocarbures qui fait état de deux protocoles. De quoi s'agit-il? Le premier accord signé s'inscrit dans le cadre du processus de conclusion d'un nouveau contrat d'exploitation d'hydrocarbures sous l'égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, 19-13, indique Sonatrach. Quel est son objectif? Il vise la réalisation d'un «ambitieux» programme pour la relance des activités d'exploration et de développement dans la région du bassin de Berkine (Hassi Messaoud Ndlr) et prévoit la réalisation d'un hub de développement de gaz et de pétrole brut à travers une synergie avec les installations existantes du périmètre 405b, précise l'entreprise pétro-gazière. Le second accord consiste en un mémorandum d'entente qui s'étendra du bio-raffinage à la production de l'hydrogène et énergies renouvelables. Il revêt une dimension «pluridisciplinaire» dans le domaine de la recherche et le développement et vise à intensifier les nombreux efforts de réduction des émissions de carbone permettant de s'engager pleinement dans la transition énergétique, souligne le document de Sonatrach. Des accords qui mettent en exergue une coopération exemplaire, tous azimuts.