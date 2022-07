Le partenariat est une des priorités de l'entreprise nationale pétro-gazière qui doit aussi consolider ses relations avec ses clients historiques tout en partant vers de nouvelles conquêtes dans un marché du gaz où il n'est déjà pas aisé de se placer alors que la conjoncture géopolitique actuelle laisse entrevoir des brèches.

Des opportunités certaines à exploiter d'autant plus que l'Algérie peut se targuer de son incontestable statut de fournisseur fiable. Sur ce plan le partenariat algéro-français s'annonce parmi les plus prometteurs. L'accord que viennent de conclure les groupes Sonatrach et Engie en est la preuve à plus d'un titre d'autant plus que les deux pays affichent une volonté à toute épreuve pour ouvrir une nouvelle page de leurs relations qui ont traversé une étape tumultueuse. De quoi s'agit-il? La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé, jeudi, la signature d'un accord avec le groupe énergétique français Engie portant sur l'achat et la vente de gaz naturel à travers le Medgaz. «La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique français Engie ont conclu un accord à Alger pour leur contrat d'achat et de vente de gaz naturel à travers le Medgaz», a indiqué le communiqué du groupe Sonatrach. Sur quoi porte t-il? Ce contrat, liant les deux groupes depuis 2011, prévoit la livraison de gaz naturel par Sonatrach à Engie via le gazoduc Medgaz, a précisé la Compagnie nationale des hydrocarbures. Le document qui a été paraphé fait aussi état de certaines clauses. Quelles sont-elles? À travers cet accord, les deux parties ont convenu également de définir le prix de vente contractuel applicable sur une période de trois ans, allant jusqu'à 2024, pour prendre en compte les conditions de marché, ainsi que leur «intention d'étendre leur partenariat sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel, a affirmé l'entreprise pétro-gazière. Ce qui aura pour conséquence de renforcer la part de Sonatrach dans le portefeuille d'approvisionnement. Ce qui doit permettre aux deux groupes de diversifier leurs activités et de contribuer à la sécurité énergétique de leurs clients européens. «Fort de leur partenariat historique autour du gaz, les deux parties se sont également engagées à travailler ensemble en vue de réduire leur empreinte carbone et d'évaluer de nouvelles opportunités, en particulier sur le développement de l'hydrogène», a souligné le document rendu publique par le groupe Sonatrach. Une première depuis que l'Algérie s'est dotée d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui élargit la palette de la coopération énergétique algéro-française. Il faut rappeler à ce propos qu'un projet de production d'énergie à partir de l'hydrogène en partenariat avec des entreprises allemandes avait été annoncé par le ministre de l'Énergie et des Mines. Les moyens de mettre en place un partenariat stratégique entre les deux pays dans le cadre de l'échange de technologies, notamment en matière de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène en Algérie ont été évoqués, le 13 juin dernier, par Mohamed Arkab, lors d'un entretien avec la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Katja Keul.