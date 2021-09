Le Groupe Sonatrach a enregistré une progression remarquable, qualifiée de «satisfaisante et positive», dans son classement de l'indice de gouvernance des ressources naturelles pour l'année 2020, publié aux Etats-Unis par le très sérieux Natural Resource Governance Institute-Nrgi (Institut de gouvernance des ressources naturelles) de New York, a indiqué, dimanche un communiqué du Groupe.

«Dans une évaluation intermédiaire de l'indice de gouvernance des ressources pour l'année 2020, publié par le Nrgi, le Groupe Sonatrach a enregistré une progression remarquable dans son classement, avec une augmentation de 18 points par rapport à 2017 et, ainsi, sa performance est considérée comme «satisfaisante et positive», précise le communiqué.

Le Natural Resource Governance Institute, dont le siège est à New York (USA), est une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la gouvernance des pays sur leurs ressources naturelles, «en particulier le pétrole, le gaz et les minéraux», pour promouvoir un développement durable et inclusif. L'indice de gouvernance des ressources mesure la qualité de la gestion des ressources des pays, pour les classer en conséquence. Il est validé en faisant une enquête forte de 150 experts dans 81 pays qui recherchent les questions soulevées dans l'enquête, et compilent des documents qui répondent à l'enquête. Ensuite, la qualité des données de l'enquête est évaluée par l'Institut et enrichie de plus de données.

L'Indice de gouvernance des ressources naturelles évalue la qualité de la gouvernance des ressources naturelles dans ces 81 pays, qui produisent, à eux seuls, entre autres produits de base, 82% du pétrole mondial, 78% du gaz et 72% de tout le cuivre produit mondialement. L'Indice a pour fondement intellectuel la «Charte des ressources naturelles». Il est le produit de l'expertise du personnel du Nrgi et d'un réseau de spécialistes et de professionnels externes. L'indice correspond à la somme totale de 89 évaluations de pays. Dans huit d'entre eux, sont concernés les secteurs pétrolier, gazier et minier. Elles sont effectuées par le truchement de 149 questions critiques, auxquelles 150 chercheurs ont répondu, en se basant sur presque 10 000 documents de référence.